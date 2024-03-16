Економіка

WSJ: Перемога над ЧФ РФ відкриває Україні життєво важливий зерновий коридор

16 Березня 2024 09:32
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зерновий коридор
На одному з агропідприємств у Центральній Україні, де вирощують пшеницю, ячмінь і кукурудзу, а також інші культури / Фото The Wall Street Journal

Українські фермери нарощують експорт зерна завдяки несподіваному військовому успіху, який придушив російський Чорноморський флот за сотні миль, пише The Wall Street Journal.

“Українські військово-морські безпілотники потопили кілька російських військових кораблів, внаслідок чого Чорне море стало практично недоступним для російського флоту, і Україна змогла збільшити експорт зерна зі своїх головних портів в Одесі до довоєнного рівня”, – зазначає видання.

Експорт зерна в грудні зріс більш ніж удвічі – до більш ніж 5 мільйонів тонн порівняно з 2 мільйонами тонн у вересні. За словами міністра економіки України Юлії Свириденко, це зростання, якщо воно збережеться, має збільшити експорт на 3,3 мільярда доларів цього року і підвищити економічне зростання на 1,2%.

Судна огинають узбережжя, щоб триматися вод Румунії, Болгарії та Туреччини, які є членами НАТО, що ще більше знижує загрозу російського втручання. Коли перші кораблі пройшли без пригод, судновласники направили більші судна. Поки що на експорт ідуть переважно зерно і залізна руда.

Ключовим елементом судноплавства є страхування. Український уряд співпрацює з міжнародними страховиками, включно з Lloyd’s of London і Marsh McLennan, щоб допомогти зерновим балкерам, які вирушають в Україну і з України, знайти доступне страхове покриття. Без страховки небагато комерційних суден наважилися б стати на якір в українських портах. 1 березня ця програма була поширена на всі невійськові вантажі, такі як сталь і залізна руда.


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WSJ: Перемога над ЧФ РФ відкриває Україні життєво важливий зерновий коридор
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