WSJ: Перемога над ЧФ РФ відкриває Україні життєво важливий зерновий коридор

Українські фермери нарощують експорт зерна завдяки несподіваному військовому успіху, який придушив російський Чорноморський флот за сотні миль, пише The Wall Street Journal.

“Українські військово-морські безпілотники потопили кілька російських військових кораблів, внаслідок чого Чорне море стало практично недоступним для російського флоту, і Україна змогла збільшити експорт зерна зі своїх головних портів в Одесі до довоєнного рівня”, – зазначає видання.

Експорт зерна в грудні зріс більш ніж удвічі – до більш ніж 5 мільйонів тонн порівняно з 2 мільйонами тонн у вересні. За словами міністра економіки України Юлії Свириденко, це зростання, якщо воно збережеться, має збільшити експорт на 3,3 мільярда доларів цього року і підвищити економічне зростання на 1,2%.

Судна огинають узбережжя, щоб триматися вод Румунії, Болгарії та Туреччини, які є членами НАТО, що ще більше знижує загрозу російського втручання. Коли перші кораблі пройшли без пригод, судновласники направили більші судна. Поки що на експорт ідуть переважно зерно і залізна руда.

Ключовим елементом судноплавства є страхування. Український уряд співпрацює з міжнародними страховиками, включно з Lloyd’s of London і Marsh McLennan, щоб допомогти зерновим балкерам, які вирушають в Україну і з України, знайти доступне страхове покриття. Без страховки небагато комерційних суден наважилися б стати на якір в українських портах. 1 березня ця програма була поширена на всі невійськові вантажі, такі як сталь і залізна руда.