WSJ: Київ працює над планом мирної угоди

Команда президента Володимира Зеленського зараз працює над українським планом мирної угоди і має намір представити свої ідеї в першу річницю російського вторгнення, пише The Wall Street Journal з посиланням на європейських та українських дипломатів.

За даними джерел, “план Зеленського” складається із 10 пунктів. Що саме міститься у цих 10 пунктах, не уточнюється.

При цьому Wall Street Journal зазначає, що зараз пріоритетом як для Києва, так і для Москви залишається продовження військового протистояння. Зеленський наполягає на необхідності продовження постачання озброєння в Україну. Він знову наголосив на цьому під час свого візиту до США.

Як повідомляє WSJ з посиланням на європейських дипломатів, Росія також не збирається не діяти цієї зими. Путін не буде зацікавлений у переговорах, допоки не зробить нову спробу наступу в лютому-квітні і не побачить, чим вона закінчиться, пише газета.

“Обидві сторони прагнуть отримати перевагу на полі бою, оскільки настає зима, і бойові дії в морозних умовах стають дедалі складнішими. Київ і Москва також працюють над тим, щоб отримати перевагу у підготовці до переговорів, які багато хто вважає неминучими, хоча терміни будь-яких переговорів залишаються далеко не ясними і, мабуть, пройдуть не раніше кількох місяців”, – пише Wall Street Journal.