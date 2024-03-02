WSJ: Конфлікт у Червоному морі загрожує ключовим інтернет-кабелям

Конфлікт на Близькому Сході привертає увагу до одного з найуразливіших місць інтернету – Червоному морю, пише The Wall Street Journal.

Більшість інтернет-трафіку між Європою та Східною Азією проходить через підводні кабелі, які прокладені у вузькій протоці на південному кінці Червоного моря. Це вузьке місце вже давно створює ризики для телекомунікаційної інфраструктури через інтенсивний рух суден, що підвищує ймовірність випадкового падіння якоря на кабель. Напади підтримуваних Іраном хуситів в Ємені зробили цей район ще більш небезпечним.

Останній тривожний сигнал надійшов 24 лютого, коли три підводні інтернет-кабелі, що проходять через регіон, раптово припинили обслуговування деяких регіонів. За словами директора з інтернет-аналізу компанії Kentik Дага Медорі, перебої не призвели до відключення будь-якої країни, але миттєво погіршили якість веб-сервісу в Індії, Пакистані та деяких регіонах Східної Африки.

Не відразу стало зрозуміло, що стало причиною відключень. Деякі експерти в галузі телекомунікацій вказують на вантажне судно Rubymar, яке було покинуто командою після нападу хуситів. Суховантаж, що вийшов з ладу, дрейфував у цьому районі понад тиждень, навіть після того, як кинув якір.

Власник кабелю Seacom, який базується на Маврикії і якому належить одна з пошкоджених ліній, заявив, що її відновлення потребуватиме “неабиякої координації логістики”. Голова відділу маркетингу компанії Клаудія Ферро заявила, що ремонт має розпочатися на початку другого кварталу, хоча ускладнення, пов’язані з отриманням дозволів, регіональними заворушеннями і погодними умовами, можуть зрушити ці терміни.

Швидкість руху кабельних суден робить прокладання нових ліній поблизу спірних вод небезпечним і дорогим завданням. За словами джерел, вартість страхування деяких кабельних суден поблизу Ємену на початку цього року зросла до 150 000 доларів на день.