WSJ дізналося подробиці рекордного пострілу снайпера СБУ

Снайпер Служби безпеки України, який влучив у російського солдата з відстані у 3800 метрів, — це 58-річний колишній бізнесмен та стрілець-спортсмен В’ячеслав Ковальський.

Про це пише Wall Street Journal.

Чоловік розповів, що рекордний постріл зробив 18 листопада. Снайпер працював зі своїм «споттером», тобто коригувальником — той розраховував відстань, швидкість вітру та інші параметри. Разом вони входять до підрозділу військової контррозвідки СБУ.

Військові облаштували позиції через річку від російської військової бази на Херсонщині. Спочатку вони спостерігали, як російські солдати рубають дрова, але вважали, що ті мають занадто низький ранг, щоб у них стріляти. Але потім з’явилася група інших військових, і українські спецпризначенці помітили, що один із них був офіцером, який віддавав накази.

Ковальський годинами лежав нерухомо практично на морозі, перш ніж отримав від «споттера» дозвіл вистрілити. Військові зробили тестовий постріл на відстані від мішені, з’ясували, що неправильно встановили швидкість вітру, тоді змінили налаштування і вистрілили в ціль.

Ковальський стріляв із гвинтівки «Володар Обрію» — це мультикаліберна снайперська гвинтівка, що розроблена однойменною українською компанією за участю ще двох іноземних — американської Bartlein Barrels та британської ARC Ballistics. До гвинтівки розробили також спеціальний набій 12,7×114 HL.

«Думаю, росіяни тепер знають, на що здатні українці. Нехай сидять вдома і бояться», — сказав снайпер в інтерв’ю WSJ.

Попередній рекорд у 2017 році встановив канадський військовослужбовець, який в Іраку вбив бойовика угруповання «Ісламська держава» з відстані 3540 метрів. До цього рекордом вважався постріл на відстань 2475 метрів, який здійснив у 2009-му британський снайпер Крейг Гаррісон.