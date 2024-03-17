WSJ: Чехія полює за зброєю для України

Україна збирається отримати великі партії боєприпасів, яких вона найбільше потребує. Вони не прийдуть ні від США, ні від будь-якого іншого члена НАТО. Угоду уклала країна з населенням 10 мільйонів осіб, яка не має виходу до моря, розташована між Німеччиною і Польщею і відома скоріше своєю мальовничою столицею і знаменитим пивом, ніж військовими успіхами.

Чехія, колишня радянська країна-сателіт, яка не відчуває симпатії до спроб Росії відновити втрачену імперію, є одним із найгарячіших прихильників України, пише The Wall Street Journal. Активізувавши відносини часів холодної війни, вона закупила близько 800 000 артилерійських снарядів у різноманітної коаліції постачальників по всьому світу і знайшла ще 700 000, які можна було б отримати за рахунок додаткових коштів.

Снаряди включають 300 000 снарядів радянського стандарту і близько 500 000 снарядів західного виробництва, які будуть поставлені партіями до кінця року. За словами чеського уряду, у міру надходження коштів поставлятимуться й інші боєприпаси. Загалом, за словами чеських чиновників, на суму близько 3 мільярдів євро, що еквівалентно 3,3 мільярда доларів, буде поставлено близько 1,5 мільйона снарядів – це лише мала частина пакету допомоги Україні в розмірі 60 мільярдів доларів, який зараз перебуває на розгляді в конгресі США.

Поставки, які, за словами чеських чиновників, можуть почати надходити в Україну впродовж кількох тижнів, здійснюються в умовах нестачі боєприпасів і військ, що змушують ослаблену армію України відступати. За оцінками західної розвідки, українські війська настільки виснажені, що на кожні 10 снарядів, випущених Росією, випускають тільки два.

Росія, навпаки, нарощуючи внутрішнє виробництво і залучаючи до поставок таких союзників, як Північна Корея, Іран і Білорусь, зараз перевершує Україну на полі бою і перевершує НАТО.

Деякі військові аналітики стверджують, що Україні необхідно до 200 000 снарядів різного калібру щомісяця, щоб протистояти новому натиску. Поставки, організовані Чехією, можуть допомогти українським захисникам стримати наступ Росії, поки Захід повільно нарощує виробництво власної зброї.

Чеські чиновники, які стоять за непомітним планом закупівель, заявили, що їхні зусилля розпочалися ще до початку конфлікту з Росією два роки тому та значною мірою оминули громіздкі бюрократичні структури НАТО і Європейського союзу. На відміну від США, Франції та Німеччини, які здебільшого зосередилися на нарощуванні внутрішнього виробництва для поставок в Україну, чеські чиновники заявили, що їхня ініціатива спрямована на закупівлю вже наявних боєприпасів. Чиновники з Чехії почали тихесенько об’їжджати увесь світ, укладаючи угоди купівлі-продажу та погоджуючи експортні ліцензії з десятками країн-виробників.

За словами чеських чиновників, минуле країни як колишнього радянського сателіта виявилося несподіваним благом. Воно подарувало країні як значну збройову промисловість із глобальними замовниками, так і добрі стосунки з багатьма країнами Півдня, що володіють великими запасами радянської зброї і здатні виробляти ще більше.

Офіційні особи приховують, звідки надходять снаряди, але кажуть, що до числа постачальників входять деякі союзники Росії. За словами західних чиновників, аналогічні прохання США і Західної Європи до потенційних постачальників в Африці, Азії та Латинській Америці були відкинуті.

За словами спеціального посланника Чехії по Україні, який допомагав вести переговори про укладення угоди, підхід Чеської Республіки полягав у тому, щоб виступити в ролі посередника. Прага зверталася до країн, у яких, як їй було відомо, є або виробничі потужності, або сумісні боєприпаси на складах, і пов’язувала їх із західною країною, яка розміщувала замовлення і оплачувала поставку. Потім Чехія організовувала логістику, і поставки йшли або через її власні кордони, або через треті країни, розмиваючи будь-який прямий зв’язок між країною походження та Україною, щоб не піддавати постачальника гніву Москви.

“Конфіденційність – ключовий момент: Ми говоримо і говоритимемо з будь-якою людиною, незалежно від її прихильності або політичної позиції – за рідкісним винятком, наприклад, із Північною Кореєю”, – заявив радник чеського уряду з національної безпеки Томаш Пояр.

Зусилля Праги виявили невідповідність між доброзичливим ставленням деяких урядів до Росії на публіці та їхньою відкритістю до ведення бізнесу з союзниками України в приватному порядку, наголосив заступник міністра оборони Чехії Ян Йірес. Наразі Чеська Республіка забезпечила фінансування першого траншу в розмірі близько 300 000 снарядів. Серед донорів – Німеччина, Канада, Нідерланди та Данія. США на цьому етапі не входять до клубу покупців.

Тоді як великі західні держави, як-от США, обговорюють небезпеку відправки нових видів озброєнь в Україну, побоюючись спровокувати Москву, Чеська Республіка вже на самому початку почала постачати Києву основні бойові танки, ракетні установки і великі артилерійські знаряддя. Ракета-носій для ракет, які потопили флагманський корабель Чорноморського флоту Росії “Москва”, була поставлена саме Чеською Республікою.

Успіх чеської ініціативи став уроком для більших членів НАТО, які зосередилися на нарощуванні власного виробництва зброї – повільний процес, який тепер обмежує поставки для України. Нездатність союзників по НАТО забезпечити Україну достатньою кількістю боєприпасів – це не питання можливостей, а питання політичної волі, заявив Столтенберг.

ЄС заявив, що його збройові компанії зможуть виробляти 1,4 мільйона снарядів на рік до кінця 2024 року і два мільйони наприкінці 2025 року. До середини 2023 року до 50% усієї оборонної продукції ЄС експортувалося до третіх країн, окрім України, і офіційні особи ЄС публічно закликали оборонні компанії віддавати пріоритет експорту до Києва. Велика Британія, один із найбільших у світі виробників снарядів, також заявляє, що до початку 2025 року її потужності з виробництва снарядів збільшаться у вісім разів порівняно з рівнем, що існував до початку конфлікту.

Для порівняння: Росія, незважаючи на жорсткі економічні санкції, за оцінками західної розвідки, цьогоріч почне виробляти майже втричі більше висококаліберних боєприпасів, ніж США і Європа. За даними британського аналітичного центру Royal United Services Institute, загальне виробництво артилерії, включно з ракетами, в Росії досягне трьох мільйонів снарядів на рік.

“Західним ініціативам заважало… бажання виробляти продукцію в Європі або США, тому що країни хотіли поєднати підтримку України з підтримкою своєї промисловості”, – сказав Джирес. “Це законна мета, тому що нам потрібно переозброїтися, але це не те, що потрібно для негайного полегшення становища України”.