Політика

WP: Як Європа готується до можливого другого президентства Трампа
3 Листопада 2024 19:10
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Євросоюз, трамп
Кандидат у президенти від Республіканської партії та колишній президент Дональд Трамп проводить мітинг у Дулуті, штат Джорджія, 23 жовтня 2024 / Фото The Washington Post

Найближчі союзники Вашингтона в Європі готуються до можливого розриву трансатлантичних відносин зі США в разі перемоги на американських виборах колишнього президента Дональда Трампа. Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на 15 джерел серед політиків, дипломатів та аналітиків із п’яти європейських країн.

За словами співрозмовників видання, політики в Європі обговорюють заходи щодо захисту домовленостей у галузі безпеки, зокрема щодо війни Росії проти України.

The Washington Post пише про спроби європейських чиновників просунути військову допомогу Києву до виборів у США. Крім того, нове керівництво НАТО взяло на себе частину завдань Пентагону щодо координації військової допомоги Україні, зазначає газета.

Крім того, Євросоюз наростив військові витрати до найвищого рівня з часу холодної війни. Але, за словами європейських чиновників, можлива втрата підтримки США в оборонній сфері вдарить по Євросоюзу.

Трамп неодноразово заявляв, що здатний за добу припинити війну Росії проти України. Крім того, колишній президент обіцяв припинити виплати Києву. Трамп закликав країни-члени НАТО зрівняти витрати на допомогу Україні з американськими.

За даними The Washington Post, в офісі президента України Володимира Зеленського вважають, що зможуть схилити Трампа на свій бік, якщо той виграє вибори президента США.

Газета також нагадує, що за свого президентства Трамп запровадив мита на сталь і алюміній, що постачаються до США з ЄС. Під час передвиборчої кампанії політик заявляв про плани запровадити додаткові обмеження.

У відповідь чиновники в Євросоюзі розробили стратегії для переговорів із Трампом, якщо він здобуде перемогу над демократкою Камалою Гарріс. Зокрема, в Брюсселі вважають, що зможуть запропонувати Трампу співпрацю проти торгівлі з Китаєм, а також запропонувати збільшити імпорт США до Європи.


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