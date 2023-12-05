WP: Росія поверне ще шістьох викрадених українських дітей

Росія за посередництва Катару погодилася повернути ще шістьох викрадених українських дітей до їхніх родин.

Про це повідомила The Washington Post із посиланням на катарського посадовця, який займався організацією операції.

За словами співрозмовника газети, планується, що 5 грудня група з шести дітей покине Москву та вирушить через Білорусь до України.

Як також вказує WP, державний міністр Катару з питань міжнародного співробітництва Лолва аль-Хатер заявив, що дітям від 8 до 15 років.

“Розвиваючи імпульс останніх тижнів, Катар продовжує відігравати роль посередника між українським та російським урядами, успішно сприяючи возз’єднанню ще шістьох українських дітей з їхніми сім’ями напередодні святкових днів”, — додав посадовець.