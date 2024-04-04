WP: На розбомбленій Росією електростанції працюють українські робітники і кішка

Після російських атак минулого місяця було знищено 80% потужностей теплових електростанцій ДТЕК. Навіть за наявності необхідних поставок на усунення пошкоджень може піти багато часу.

Такі атаки, що завдають величезної шкоди і без того зруйнованій економіці України, практично неможливо відбити, оскільки Україна не має у своєму розпорядженні достатніх засобів ППО, йдеться в матеріалі The Washington Post.

Труднощі із захистом від атак також створюють проблеми з відновленням енергетичних об’єктів, оскільки вони завжди можуть зазнати нового удару. “Ми вкладаємо багато сил, багато грошей і часу, щоб його відновити. Але він може бути знищений… після однієї атаки”, – сказав генеральний директор ДТЕК Максим Тимченко під час інтерв’ю на станції.

Керівництво ДТЕК оцінює збитки завдані ракетною атакою росіян / Фото: The Washington Post

За словами представників компанії, Росії відоме місце розташування шести теплоелектростанцій ДТЕК, але не розмір збитків, завданих її ударами.

ДТЕК використовував майже все своє резервне обладнання для усунення ушкоджень попередніх російських ударів, що робить поточні ремонтні роботи ще складнішими. За словами Тимченка, деталі, необхідні для ремонту згорілого блоку управління на цьому об’єкті, можна отримати тільки за межами України. Інше необхідне обладнання потенційно може бути зібране зі списаних станцій у Європі.

ДТЕК також шукає інвестиції для розширення своїх проєктів у галузі зеленої енергетики, зокрема вітряних електростанцій, які Росії буде складніше пошкодити. Такі об’єкти також складніше атакувати, ніж старі електростанції, які були спроектовані за радянських часів, а отже, у Москви напевно збереглися креслення.

Але поки не буде забезпечено фінансування більш екологічних проєктів, Україна змушена покладатися в основному на електростанції, що працюють на викопному паливі.

Знищене обладнання електростанції ДТЕК / Фото: The Washington Post

Навіть в умовах постійного ризику нових ударів співробітники прибирають і ремонтують, що можуть. 51-річний Олександр, який пропрацював на станції 27 років, у момент удару був удома, але поспішив на місце роботи, щоб допомогти евакуювати персонал і відключити критично важливе обладнання. За словами Олександра, не всі співробітники можуть сховатися під землею під час атаки. Деякі повинні підтримувати роботу станції.

В одній із таких кімнат управління, яка не постраждала від удару, годинник на стіні показує 5:49 ранку – час ракетного обстрілу. Чорно-біла кішка, вкрита сажею, треться об ноги робітників і журналістів. Вона вижила після пожежі в диспетчерській, розташованій далі по коридору.

Працівники станції – електрозварювальник Олександр (ліворуч) та майстер Сергій / Фото: The Washington Post

За словами Олександра, він знав, що приміщення горить, але все одно пішов туди. Зробив глибокий подих, а потім відчинив двері в наповнене димом приміщення, щоб встигнути відключити нафтові насоси до того, як будуть знищені системи управління. Коли він відчинив двері, Мурка вибігла і врятувалася.

Кішка Мурка пережила російський ракетний обстріл / Фото: The Washington Post

Співробітники хапали всі вогнегасники, які тільки могли знайти, і в очікуванні приїзду пожежників використали десятки апаратів, щоб загасити полум’я. У підсумку через пожежу обвалилася стеля. На збереженій частині даху виднілася сітка, встановлена для уловлювання дронів.

Олександр був свідком і інших ударів по об’єкту, зокрема 2022 року, коли в нього влучило кілька ракет. За його словами, як і раніше, робітники намагаються повернути станцію до ладу, але вони виснажені, розуміючи, що це може бути лише тимчасова латка.

“Люди працюють над ремонтом, але в нас немає гарантії, що станція буде в безпеці”, – сказав Олександр. “Нам потрібно знати, що ми не дарма її ремонтуємо”.

Співробітники розуміють, що кожен день, коли вони приходять на роботу, може означати, що вони переживуть ще одну атаку або ніколи не повернуться додому.

“Мій прогноз похмурий”, – каже Олександр. “Без міжнародної підтримки нам не вижити”.