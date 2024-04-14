WP: Безпілотники заполонили небо України, значною мірою паралізуючи бойові дії

Безпілотників, які патрулюють небо над лінією фронту в Україні, настільки багато, що українські та російські війська практично не мають можливості пересуватися полем бою. Солдати кидаються з одного окопу в інший, сподіваючись, що пілоти, які керують ворожими дронами над головою, недостатньо досвідчені, щоб виявити їх усередині. Оператори безпілотників можуть переслідувати до смерті одного піхотинця, пірнаючи за ним у схованки і траншеї, пише The Washington Post.

За словами Олександра Настенка, командира підрозділу безпілотників Code 9.2 у 92-й бригаді українських військ, зростання кількості малих безпілотників в Україні перетворило територію по обидва боки від “нульової лінії” – зазвичай звану “сірою зоною” – на “зону смерті”. За його словами, ті, хто наважиться пересуватися вдень або вночі під пильним поглядом ворожих дронів, “гинуть відразу”.

Дешеві безпілотники змінили сучасний військовий конфлікт – і від самого початку дали українським військам перевагу на полі бою, де вони постійно перебувають у меншості та поступаються чисельністю. “Це еволюція нашого виживання”, – заявив Настенко.

Але росіяни швидко підхопили цю ідею і почали масово виробляти свої власні безпілотники. За цим послідував надлишок одноразових, смертоносних дронів і пристроїв радіоелектронної боротьби, відомих як “глушилки”, які порушують їхні польоти. Найпоширенішими є безпілотники з видом від першої особи, або FPV, якими зазвичай керує пілот, що вдягає гарнітуру і тримає в руках пульт дистанційного керування.

“Те, що ми спостерігаємо зараз, – це бліцкриг безпілотної війни”, – вважає начальник штабу компанії BRINC Drones Ендрю Коте. BRINC із Сіетла відправляє обладнання в Україну. Коте вважає, що безпілотники в Україні змінюють ситуацію так само, як танки в Першій світовій війні. “Це досить патова ситуація, – підкреслює він, – тому що, якщо ви перебуваєте на відкритій місцевості, на вас будуть полювати”.

Пілоти дронів можуть працювати трохи далі від нульової лінії – або лінії зіткнення – ніж традиційна піхота, тим самим зберігаючи свої життя. Але насичення безпілотниками, багато з яких оснащені тепловізорами, значно скоротило простір, яким війська можуть безпечно пересуватися, і це призвело до великих втрат останніми місяцями і значною мірою завадило обом сторонам здійснити серйозні прориви.

Ці умови – у поєднанні з широко поширеними мінними полями і нестачею боєприпасів і солдатів – тепер роблять практично неможливим для України відвоювати цілі ділянки території, як це було у 2022 році

Росія, яка володіє великими запасами ракет і переважає авіацією, скористалася нестачею боєприпасів і захопила стратегічно важливе місто Авдіївку, а тепер прагне захопити ще більше територій. Напередодні головнокомандувач України Олександр Сирський попередив, що ситуація на східному фронті “значно погіршилася”.

Україна покладатиметься здебільшого на безпілотники, щоб ускладнити просування росіян уперед. З огляду на те, що і в Росії налагоджено великомасштабне виробництво дронів, Україна прагне виготовити цього року понад мільйон пристроїв.

У Києва швидко закінчуються артилерійські та протиповітряні боєприпаси, які постачають західні партнери, зокрема США. Республіканці в Конгресі вже кілька місяців блокують пакет допомоги в розмірі 60 мільярдів доларів, запропонований президентом Байденом.

Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації України, який курирує більшу частину розробок безпілотників у країні, заявив, що українські дрони виявилися точнішими за артилерію по деяких ворожих цілях. Проте, артилерія – це головна потреба.

Раніше українські війська покладалися на артилерію, щоб знищити такі важливі цілі, як російські танки, і зупинити російське просування. Тепер же гостра нестача 155-міліметрових снарядів означає, що навіть якщо безпілотники виявлять десятки цілей, атаковані будуть лише деякі з них.

Україна навчила десятки тисяч солдатів пілотування безпілотників – військової професії, якої фактично не існувало під час кримських подій 2014 року. У лютому президент України Володимир Зеленський формалізував роль операторів дронів, створивши новий військовий підрозділ під назвою “Сили безпілотних систем”. “Відбиття наземних атак – це насамперед завдання безпілотників”, – заявив Зеленський, визнавши, що роль піхотинців кардинально змінилася.

Українські заводи випускають широкий спектр моделей безпілотників, зокрема для нанесення ударів по території Росії, а цивільні добровольці збирають FPV самостійно, дотримуючись інструкцій на YouTube. Попит на дрони випереджає пропозицію, каже Федоров.

Величезна кількість безпілотників означає, що поле бою “майже прозоре з обох сторін”, – вважає оператор безпілотника, виступаючи з імпровізованої бази поблизу лінії фронту, заповненої деталями для FPV. Ці пристрої, хоча й доволі дешеві у виготовленні, мають таку стратегічну цінність, що він проводить години за своїм столом, ремонтуючи захоплені в росіян дрони чи лагодячи свої власні в надії, що їх можна буде використовувати знову.

Системи глушіння, які порушують частоту БПЛА і перетворюють екрани пілотів на статичне зображення, ще більше ускладнюють виконання місій. Іноді, за словами оператора, йому доводиться вражати цілі “майже наосліп”. Крім глушіння сигналу, війська мало що можуть зробити для захисту від дронів.

Командир підрозділу безпілотників підкреслює, що невпинні польоти російських БПЛА означають, що “всі в небезпеці”. Минулої осені його війська могли вільно літати на своїх безпілотниках, знищуючи російські цілі. Тепер, через перешкоди, вони часто не можуть пролетіти більше однієї милі, перш ніж їхні екрани стануть сірими.

У радіусі 10 кілометрів може перебувати 100 розвідувальних і ударних безпілотників, що літають туди-сюди. “Найскладніше – зрозуміти, українські це БПЛА чи російські”, – підкреслює командир. “Коли ви бачите в небі 10 безпілотників, неможливо зрозуміти, чи це наш безпілотник, який повернувся після розвідки, чи це їхній, який прилетів на розвідку або атакує нас”.

Хоча використовувані українцями системи перешкод допомагають зривати російські польоти, але вони також заважають і його власним. За словами операторів дронів, вони хотіли б мати “чарівну кнопку”, яка б вимикала всі сигнали, але оскільки безпілотники використовують дедалі ширший діапазон частот, така технологія недоступна.

Росія знає, наскільки цінними для України є пілоти безпілотників, і “націлює на наших операторів безпілотників авіаційні керовані бомби та системи “Град””, – резюмував командир підрозділу. Перебуваючи нещодавно на завданні, його підрозділ зазнав артилерійського обстрілу і втратив двох своїх солдатів.