Суспільство

В Україну суне арктичне повітря з дощем і снігом
14 Березня 2025 21:49
читать на русском →
Центр Харкова / Фото: Суспільне
Центр Харкова / Фото: Суспільне

Цими вихідними в Україну зайде холодна повітряна маса арктичного походження, що спричинить суттєве зниження температури.

Як повідомила синоптикиня Наталка Діденко, у суботу в західних і північних областях прогнозується +3…+9°C, тоді як на решті території ще утримається тепла погода — до +20°C.

“Проте в неділю тепло залишиться лише на півдні та південному сході України. А в понеділок, 17-го березня, похолодання охопить всю нашу територію”, – зазначила Діденко.

Через похолодання завтра, 15-го березня, дощі на заході та півночі України подекуди переходитимуть у мокрий сніг. У центральних областях переважатиме дощ.

У Києві в суботу можливий невеликий дощ, а в неділю – без істотних опадів. Температура повітря знизиться з +10…+12°C у суботу до +2…+5°C у неділю.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
14 Березня 2025 18:56

Курська операція виконала своє завдання, – Зеленський
14 Березня 2025 20:38

Росіяни атакували ракетами Кривий Ріг
14 Березня 2025 19:47

Марк Карні став новим прем’єр-міністром Канади
14 Березня 2025 16:57

Генштаб спростував заяви про нібито оточення українських військових у Курській області
14 Березня 2025 16:23

Правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві Дем’яна Ганула
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігор ЧЕРНЯК

Іпотека чужих душ
Олександр РОДНЯНСЬКИЙ

Вот и обещанный “план Трампа”
Лана ЗЕРКАЛЬ

Чому Трамп поводиться, як bully?
Ігаль ЛЕВІН

В реальной политике нет места этике — есть только интересы
Роман ДОНІК

Ми не країна, яку можна принижувати
Ігаль ЛЕВІН

В моменте мы часто не ощущаем реальности процессов и их цены
усі думки