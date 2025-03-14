В Україну суне арктичне повітря з дощем і снігом

Цими вихідними в Україну зайде холодна повітряна маса арктичного походження, що спричинить суттєве зниження температури.

Як повідомила синоптикиня Наталка Діденко, у суботу в західних і північних областях прогнозується +3…+9°C, тоді як на решті території ще утримається тепла погода — до +20°C.

“Проте в неділю тепло залишиться лише на півдні та південному сході України. А в понеділок, 17-го березня, похолодання охопить всю нашу територію”, – зазначила Діденко.

Через похолодання завтра, 15-го березня, дощі на заході та півночі України подекуди переходитимуть у мокрий сніг. У центральних областях переважатиме дощ.

У Києві в суботу можливий невеликий дощ, а в неділю – без істотних опадів. Температура повітря знизиться з +10…+12°C у суботу до +2…+5°C у неділю.