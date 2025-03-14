Політика

Радники з нацбезпеки Німеччини, Британії та Франції терміново вирушили до Вашингтона, – ЗМІ
14 Березня 2025 21:29
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Радник із національної безпеки президента США Майк Волц / Фото: AP
Радник із національної безпеки президента США Майк Волц / Фото: AP

Радники з національної безпеки Німеччини, Великої Британії та Франції вирушили до Вашингтона для переговорів із радником президента США з нацбезпеки Майком Волцем.

Як повідомляє Die Welt, радник канцлера Німеччини Єнс Плетнер 14 березня терміново вилетів до США. До нього приєдналися його британський колега Джонатан Пауелл та французький радник Еммануель Бонн.

Видання зазначає, що зустріч була організована в найкоротші терміни й відбувається на тлі переговорів про можливе припинення вогню між Україною та Росією.

Нагадаємо, що напередодні, 13 березня, спецпредставник президента США Стів Віткофф зустрічався з Володимиром Путіним у Москві, де обговорював ініціативу США щодо перемир’я.


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