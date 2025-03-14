Радники з нацбезпеки Німеччини, Британії та Франції терміново вирушили до Вашингтона, – ЗМІ

Радники з національної безпеки Німеччини, Великої Британії та Франції вирушили до Вашингтона для переговорів із радником президента США з нацбезпеки Майком Волцем.

Як повідомляє Die Welt, радник канцлера Німеччини Єнс Плетнер 14 березня терміново вилетів до США. До нього приєдналися його британський колега Джонатан Пауелл та французький радник Еммануель Бонн.

Видання зазначає, що зустріч була організована в найкоротші терміни й відбувається на тлі переговорів про можливе припинення вогню між Україною та Росією.

Нагадаємо, що напередодні, 13 березня, спецпредставник президента США Стів Віткофф зустрічався з Володимиром Путіним у Москві, де обговорював ініціативу США щодо перемир’я.