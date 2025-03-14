Економіка

Журналісти опитали західні компанії, чи хочуть вони повернутися в Росію: жодна не підтвердила планів про повернення
14 Березня 2025 17:59
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Журналісти The Bell опитали західні компанії, які пішли з РФ після її вторгнення в Україну, про те, чи хочуть вони повернутися. Відповіла 21 – і жодна з них не підтвердила планів повернутися, повідомляє видання.

Журналісти надіслали запити понад 60 зарубіжним компаніям, які, за підрахунками Київської школи економіки, були найбільшими за виручкою серед тих, хто пішов із Росії після вторгнення. “Загалом ми отримали 21 відповідь, і в жодній з них не йдеться про однозначні плани щодо повернення в Росію”, – пише The Bell.

Так, повертатися в РФ зараз не планують:

  • виробник шин Nokian Tyres (Фінляндія);
  • дистриб’ютор електроніки ELKO Group (Латвія);
  • телекомунікаційний холдинг (володів «Білайном») VEON (Нідерланди);
  • власник магазинів IKEA Ingka (IKEA) (Нідерланди);
  • хіміко-промислова компанія Henkel (Німеччина);
  • автовиробник Nissan (Японія);
  • мережа спортивних магазинів Decathlon (Франція);
  • нафтогазова компанія Wintershall Dea (Німеччина).

Ще три компанії повідомили, що спостерігають за ситуацією в Росії. Це американські нафтосервісна Baker Hughes і виробник ліфтів Otis, а також німецька Bosch. 

В Apple, Microsoft, Inditex (власник Zara і Massimo Dutti), Uniqlo, Starbucks, Ford, Visa, Mastercard та інших великих компаніях на запит The Bell не відповіли.


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