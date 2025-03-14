Кримінал

Росіяни атакували ракетами Кривий Ріг
14 Березня 2025 20:38
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Увечері 14 березня Росія атакувала ракетами Кривий Ріг. Удар прийшовся по закладу громадського харчування.

“Кривий Ріг під ракетною атакою. Ворог вчергове завдав підступного ракетного удару у центр житлового кварталу. Черговий доказ, що росіяни воюють з цивільним населенням”, – повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак та опублікував фото наслідків.

Наслідки російського удару по Кривому Рогу / Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

Доповнено. Внаслідок обстрілу поранення отримали вісім людей. Пошкоджено багатоповерхові житлові будинки, магазини, ресторан, автомобілі.  

На місці події працюють співробітники екстрених служб та правоохоронці, які фіксують черговий воєнний злочин РФ.


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