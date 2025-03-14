Росіяни атакували ракетами Кривий Ріг

Увечері 14 березня Росія атакувала ракетами Кривий Ріг. Удар прийшовся по закладу громадського харчування.
“Кривий Ріг під ракетною атакою. Ворог вчергове завдав підступного ракетного удару у центр житлового кварталу. Черговий доказ, що росіяни воюють з цивільним населенням”, – повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак та опублікував фото наслідків.
Доповнено. Внаслідок обстрілу поранення отримали вісім людей. Пошкоджено багатоповерхові житлові будинки, магазини, ресторан, автомобілі.
На місці події працюють співробітники екстрених служб та правоохоронці, які фіксують черговий воєнний злочин РФ.