Суспільство

Вживання тютюну у світі скорочується — ВООЗ

16 Січня 2024 17:21
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вооз, сигарети

Згідно з останніми оцінками Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), у світі є 1,25 мільярда дорослих споживачів тютюну. Проте його споживання скорочується попри спроби тютюнової промисловості впливати на глобальну політику в цій галузі.

Про це йдеться у звіті ВООЗ.

Зазначається, що у 2022 році 1,25 мільярда людей віком від 15 років споживали тютюн, тоді як у 2000 році таких було з 1,36 мільярда. Згідно з дослідженнями, до 2030 року кількість споживачів тютюну скоротиться і становитиме близько 1,2 мільярда людей, навіть при умовах зростання населення планети.

За даними ВООЗ, тенденції 2022 року свідчать про подальше зниження рівня споживання тютюну у світі. Приблизно кожен п’ятий дорослий у світі споживав тютюн у порівнянні з кожним третім у 2000 році.

У звіті зазначається, що 150 країн успішно скорочують споживання тютюну. Бразилія та Нідерланди досягли успіху після того, як вони запровадили заходи боротьби з тютюном MPOWER, причому Бразилія досягла відносного скорочення на 35% з 2010 року, а Нідерланди на межі досягнення цільового показника в 30%.

“За останні роки було досягнуто значного прогресу в боротьбі з тютюном, але немає часу для самовдоволення. Я вражений тим, до якої глибини йде тютюнова промисловість, щоб отримати прибутки ціною незліченних життів. Ми бачимо, що в ту хвилину, коли уряд вважає, що виграв боротьбу з тютюном, тютюнова промисловість користується можливістю маніпулювати політикою охорони здоров’я та продавати свою смертоносну продукцію”, – заявив директор Департаменту зміцнення здоров’я ВООЗ Рюдігер Креч.

ВООЗ закликає країни продовжувати впроваджувати політику контролю над тютюном і боротися з втручанням тютюнової промисловості.

Наразі в регіоні Південно-Східної Азії ВООЗ спостерігає найвищий відсоток населення, яке вживає тютюн – 26,5%, Європейський регіон також не відстає. Кількість тих, хто вживає тютюн становлять 25,3%. У ВООЗ зауважують, що до 2030 року Європейський регіон матиме найвищі показники у світі з поширеністю трохи більш як 23%. При цьому рівень вживання тютюну серед жінок у Європейському регіоні більш ніж удвічі перевищує середній світовий показник і знижується набагато повільніше, ніж у всіх інших регіонах.

“Попри те, що протягом багатьох років ці цифри постійно зменшувалися, до 2025 року світ досягне відносного скорочення вживання тютюну на 25%, не досягнувши добровільної глобальної мети скорочення на 30% від базового рівня 2010 року. Лише 56 країн світу досягнуть цієї мети, що на чотири країни менше з часу останнього звіту у 2021 році”, — йдеться у повідомленні.

Окрім цього, опитування країн постійно показують, що діти віком 13–15 років у більшості країн вживають тютюнові та нікотинові вироби.

“Щоб захистити майбутні покоління та забезпечити подальше скорочення вживання тютюну, ВООЗ присвятить цьогорічний Всесвітній день без тютюну захисту дітей від втручання тютюнової промисловості”, — додали у ВООЗ.


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