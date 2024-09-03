Вже вдруге за тиждень у РФ зник гелікоптер Мі-8 

В Іркутській області РФ зник гелікоптер Мі-8 з 6 людьми на борту.

Про це пише “РИА Новости”, “ТАСС”, глава Республіки Бурятія Олексій Циденов

За даними російських ЗМІ, з гелікоптером Мі-8, який прямував за маршрутом “Іркутськ – Орлик” втратили зв’язок на кордоні Республіки Бурятія з Іркутською областю. На його борту шестеро людей.

Через деякий час пропагандисти заявили, що вертоліт Мі-8 здійснив жорстку посадку на кордоні Бурятії.

За словами глави Республіки Бурятія Олексія Циденова, вертоліт здійснив жорстку посадку за 85 км від Іркутська. На борту були медики та екіпаж, у двох людей незначні травми.