Суспільство

Вже понад 2,5 мільйона українців подали заявку на «Зимову єПідтримку»
2 Грудня 2024 11:36
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виплати, федоров
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Понад 2,5 мільйона заявок на отримання “Зимової єПідтримки” в розмірі 1 000 грн було подано за добу.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій, освіти, науки та технологій, міністра цифрової трансформації Михайла Федорова в Telegram.

“2 500 000+ заяв на “Зимову єПідтримку” за добу – абсолютний рекорд для цифрових сервісів. Це безперечно наймасовіша онлайн-послуга у світі”, – зазначив Федоров.

Серед поданих заявок понад 551 тисяча оформлена для дітей. Основна частина користувачів програми – жінки (64%), а середній вік заявників становить 30–40 років.

“Якщо ще не встигли подати заявку, оновіть застосунок і оформлюйте допомогу від держави”, – додав Федоров.


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