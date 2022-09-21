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Виталий Портников: “Некрымский” сценарий

21 Вересня 2022 16:38
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Комментаторы, обсуждающие тему проведения Владимиром Путиным так называемых референдумов на территории оккупированных Россией украинских областей, как правило, упоминают о «крымском» сценарии. И, в самом деле, с Крымским полуостровом происходило нечто очень похожее. Российские войска оккупировали Крым, установили контроль над территорией полуострова, провели через Верховную Раду автономии решение о провозглашении Крыма «независимым государством» и устроили «референдум» о присоединении этого государства к России. Разве в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях не происходит то же самое?

Думаю, конечно же, нет. На момент проведения признанного Генассамблеей ООН незаконным так называемого референдума о «присоединении» Крыма российские войска полностью контролировали территорию Крымского полуострова и вышли на его административные границы. Решение о «независимости» и «присоединении» – пусть трижды нелегитимные с точки зрения украинского законодательства и международного права – принимала часть депутатов Верховной Рады АРК, то есть избранники населения полуострова.

В случае с Донецкой и Луганской областями все решения принимаются представителями псевдопарламентов, которые появились на этих территориях уже после оккупации и вряд ли могут восприниматься как подлинные органы местного самоуправления. В случае с Херсонской и Запорожской областями решения принимаются некими «народными сходами», которые, уверен, не могут придать своим решениям даже иллюзию легитимности.

Крым на момент «присоединения» был объявлен «независимым государством» – российское законодательство не предполагает присоединения к России регионов других государств. Точно такая же модель осуществляется по отношению к «ДНР» и «ЛНР»: они объявлены «независимыми государствами» и их «независимость» признана Россией. А вот в случае с Херсонской и Запорожской областями даже этот необходимый для самой России принцип не выдерживается.

Судя по заявлениям местных «гауляйтеров», эти территории придется объявлять «государствами» уже во время «референдумов». Но у кого есть легитимные полномочия принимать такие решения? Ведь даже таких квазипарламентов, как на Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях нет.

Ну и самое важное – российским войскам не удалось выйти на административные границы оккупируемых регионов, как это планировалось изначально. И в этом ситуация с Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областями, думаю, кардинально отличается от ситуации в Крыму. В 2014 году Путин мог рассказывать согражданам о «мирной спецоперации» и «возвращении в родную гавань». В 2022 году он втянул Россию в кровопролитную войну и аннексия оккупированных областей – это не путь к ее завершению, а шаг к эскалации, что еще раз продемонстрировало решение российского президента о мобилизации резервистов.

Поэтому, уверен, решение о «срочной» аннексии четырех украинских областей – это прежде всего свидетельствует о слабости Владимира Путина.

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