Виталий Портников: Дети на завтрак

Еще в марте 2014 года Владимир Путин обещал, что его войска встанут позади украинских женщин и детей, прикрываясь ими как живым щитом. Тогда эти слова российского президента пытались трактовать по-разному – хотя что уж там трактовать. Но путинские поклонники и полезные идиоты кремлевского фюрера на Западе уверяли, что Путин искренне верит, что украинские женщины и дети сами встанут перед его армией, чтобы не дать собственным воинам бороться с агрессором.

Последние месяцы убедили даже самых рьяных “переводчиков” Путина, что он говорил именно то, что имел в виду. Что еще в 2014 году российский президент был готов использовать украинское население в качестве живого щита для своей армии. А сейчас, когда оказалось, что это население не только не хочет быть живым щитом для самозваных “освободителей”, но и собирает деньги для своих военных, помогая им уничтожать оккупантов и изгонять их с захваченных украинских земель, Путин решил наказать украинцев. Лишить их света, тепла, воды. Заставить покинуть Родину.

Собственно, ничего сенсационного в этих намерениях российского президента нет. КГБ всегда видел именно мирное население в качестве главной цели своих провокаций – у Путина это буквально в крови. Война с мирным населением – в лучших государственных традициях и Российской империи, и Советского Союза, это те самые скрепы, которые пытаются сохранить. Самые знаменитые российские и советские полководцы – от Суворова до Жукова – уничтожали соотечественников и подавляли восстания мирных граждан против оккупантов с такой же самоотверженностью, с какой они воевали с чужими армиями. Вся русская история – резервуар, до краев переполненный кровью тех самых женщин и детей, которых собрался освобождать Путин. Лишние литры украинской крови тут уже мало что изменят.

Парадокс ситуации исключительно в том, что все это злодейство происходит в XXI веке – и в подходах российского государства и общества практически ничего не меняется. Буквально за несколько дней российские политики перешли от утверждений, что российская армия уничтожает исключительно военную инфраструктуру Украины, к объяснениям, почему гражданскую инфраструктуру тоже нужно уничтожать. И если Сергей Шойгу еще что-то там мямлит про то, что уничтожение энергетики подрывает военные возможности украинской армии, то Дмитрий Медведев просто радуется тому, что у украинцев нет света и воды. Такая же метаморфоза произошла и с российскими пропагандистами. Они стали призывать к расправе над украинцами – не над военными, а именно над теми самыми женщинами и детьми, – когда Россия еще не приступила к планомерному уничтожению украинской гражданской инфраструктуры, но, безусловно, уже планировала это делать. Всю эту армию скабеевых буквально бесило то, что украинская женщина может просто пойти погулять в парк с ребенком. Что люди могут жить и не подчиняться Путину. Конечно, эта женщина должна лишиться света и воды, ребенок – умереть от голода и холода. Вот оно, счастье России! Россия даже мерзавца Красовского в эфир вернет после его призывов к убийству украинских детей. Россия – щедрая душа!

Мне иногда кажется, да что там кажется – я совершенно уверен, что если бы по российскому телевидению показали, как президент Путин завтракает украинскими детьми не в переносном, а в прямом смысле этого слова, то Шойгу объяснил бы, что такой завтрак уменьшает военные возможности “украинских нацистов”, Медведев пошутил бы, что меню Путина лучше меню любого парижского ресторана, Соловьев поинтересовался бы, не отравили ли мясо, Скабева начала бы обсуждать с гостями, как лучше и вкуснее приготовить детское мясо – отварить или потушить. А российские телезрители просто пожали бы плечами и сказали бы – если бы их спросили, конечно же, – что президент лучше знает, что есть, и что они люди маленькие, им такого мяса никогда не достанется, им бы курятину купить в “Пятерочке”.

Главное, конечно, в этой ситуации – не отменять русскую культуру, не дай Бог. Потому что президент вполне может заменить украинских детей грузинскими и казахскими в своем меню, а что мы будем делать без Пушкина и Чайковского? Как сохраним то гуманистическое послание, которое русский народ веками отправляет всему варварскому человечеству?

Да и детей приятнее кушать под “Лебединое озеро”. Способствует пищеварению, позволяет думать о великом.

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