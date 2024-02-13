Виробник військового спорядження “Балістика” повідомив про обшуки

Зранку 13 лютого компанія-виробник військового спорядження «Балістика» повідомила про проведення у неї обшуків. Власник компанії каже, що вони пов’язані із заявою «недобросовісного конкурента».

Так, близько 11:30 у «Балістиці» повідомили, що через обшуки в офісі не працює шоурум компанії у Києві, а також техпідтримка в інтернет-магазині.

Через кілька годин власник «Балістики» Олександр Довгий повідомив про завершення обшуку. За його словами, обшуки проводила Нацполіція, вони були «лайтові» та в межах законодавства. У компанії вилучили деякі документи й техніку.

Довгий заявив, що слідчі дії були пов’язані з заявою власника ТОВ «Велмет», яка займається виробництвом елементів захисту, тактичного спорядження та обладнання для полігонів.

За словами Довгого, конкурент написав заяву про нібито підробку документів компанією «Балістика», щоб «по*бати мозок».

У компанії «Велмет» наразі на цю заяву не реагували.