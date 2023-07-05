Суспільство

Винищувачі Британії перехопили російські літаки біля кордонів НАТО 

5 Липня 2023 09:13
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британія, нато, рф, літаки

Четвертого липня британські RAF Typhoons в Естонії піднімалися в повітря для перехоплення російських літаків.

Про це повідомляють Королівські Військово-повітряні сили Великої Британії у Twitter.

“RAF Typhoon Королівських ВПС в Естонії сьогодні піднялися в повітря, щоб перехопити Ту-214 ВПС Росії, який летів у міжнародному повітряному просторі під контролем союзників НАТО”, – написано у повідомленні.

Як зазначили у британських ВПС, Ту-214 летів у супроводі двох російських винищувачів Су-30М між материковою частиною Росії і Калінінградською областю.


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