Вигрібна яма: відстань від сусідів і способи облаштування вигрібних ям на дачі

Проста та ефективна система для утилізації відходів в будинках за містом – це вигрібна яма. Вона облаштовується для накопичення й частково фільтрації побутових стічних вод і відходів у місцях, де немає центральної каналізації.

Вигрібна яма зазвичай складається з таких елементів:

яма або резервуар,

вентиляція,

дренажна система.

Додатково рекомендується використання спеціальних засобів для вигрібних ям.

Правильне розміщення вигрібної ями важливе для забезпечення безпеки, ефективності та мінімізації шкідливого впливу на навколишнє середовище.

Що слід враховувати під час розміщення вигрібної ями

Важливі параметри:

відстань від житлових будівель – 8-10 метрів;

відстань від джерел води – 25 метрів;

відстань від меж ділянки – мінімум 1,5 метра.

рельєф місцевості: вибирайте розташування на низинних ділянках;

доступність для обслуговування: забезпечте зручний під’їзд для асенізаторської машини.

Алгоритм з облаштування вигрібної ями

Щоб правильно організувати вигрібну яму, радимо дотримуватись таких кроків:

Визначте місце, враховуючи всі вищевказані рекомендації. Розмітьте розміри ями на землі (залежить від кількості мешканців і обсягу стічних вод). Викопайте яму потрібного розміру (рекомендована глибина ями становить 2-3 м). Для запобігання осипання стін ями зміцніть їх бетонними кільцями, цегляною кладкою або іншими матеріалами. Переконайтеся, що стіни герметичні, щоб уникнути проникнення стічних вод у ґрунт. Залежно від типу ями, дно може бути герметичним (бетонним) або дренажним (гравійним або піщаним). Герметичне дно запобігає потраплянню стічних вод у ґрунтові води, а дренажне сприяє фільтрації. Встановіть вентиляційну трубу для виведення газів, що утворюються в процесі розкладання відходів. Вентиляційна труба має бути вищою за рівень землі на 1,5-2 м. Закрийте яму герметичною кришкою, щоб запобігти потраплянню опадів і сміття, а також для безпеки людей і тварин.

Також можна облаштувати двокамерну (переливну) вигрібну яму. Для цього потрібно підготувати дві ями поруч та з’єднати їх переливною трубою, встановивши перегородку.

Аби запобігти неприємним ситуаціям з витоком відходів або розповсюдженням неприємних запахів, варто регулярно очищати вигрібну яму та використовувати бактерії для вигрібних ям.

Біопрепарати для вигрібних ям

Використання спеціальних препаратів значно полегшить догляд за вигрібною ямою. Вони містять живі мікроорганізми, які сприяють швидшому розкладанню органічних відходів, зменшують запахи та покращують екологічну безпеку. Біопрепарати для вигрібних ям знижують частоту необхідності відкачування вигрібної ями, що дає змогу економити на послугах асенізаторських машин.

Якісним та перевіреним засобом є препарат ТМ Водограй для вигрібних ям. До його складу входять високопродуктивні мікробіологічні культури, які мають натуральне походження, що робить його безпечним та ефективним одночасно.