Вибух у квартирі в Києві спричинила детонація вибухового пристрою — поліція

У Дії вже 23 млн користувачів — це близько 81% дорослого населення України

За фактом події слідчі Святошинського управління поліції розпочали кримінальне провадження за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 115 — умисне вбивство, ч. 1 ст. 263 — незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.