        Суспільство

        Вибух у квартирі в Києві спричинила детонація вибухового пристрою — поліція

        Сергій Бордовський
        8 Жовтня 2025 22:12
        Поліція Києва оновила інформацію щодо вибуху, який стався 8 жовтня у Святошинському районі столиці.

        8 жовтня у Святошинському районі Києва стався вибух у багатоквартирному будинку / Фото: Нацполіція

        В результаті вибуху загинув 41-річний чоловік, його 65-річний батько отримав поранення. Попередньо вибух спричинила детонація вибухового пристрою.

        За фактом події слідчі Святошинського управління поліції розпочали кримінальне провадження за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 115 — умисне вбивство, ч. 1 ст. 263 — незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

        На місці інциденту продовжують працювати слідчі, криміналісти та вибухотехніки. Обставини події з’ясовуються.


