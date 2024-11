Вибори у США: Трамп здобув перемогу в усіх штатах, що вагалися

Дональд Трамп став переможцем президентських виборів в Аризоні – останньому зі штатів, де результати голосування залишалися невизначеними.

Згідно з даними найбільших американських видань (The New York Times, CNN, Associated Press), республіканець отримав 11 голосів виборщиків в Аризоні, що ще більше збільшило його відрив від опонентки Камали Гарріс. Тепер у Трампа 312 голосів вибірників за мінімально необхідних 270 для перемоги. Гарріс отримала 226 голосів.

Трамп здобув перемогу в усіх семи штатах, які вагалися, де перед голосуванням у виборців не було чітких уподобань між демократами і республіканцями. За попередніми результатами, Трамп набрав 52,6% голосів в Аризоні, 50,7% у Джорджії, 49,7% у Мічигані, 50,6% у Неваді, 51,1% у Північній Кароліні, 50,6% у Пенсильванії і 49,71% у Вісконсині.

Загалом на загальному голосуванні Трамп заручився підтримкою 50,5% виборців (74,6 мільйона осіб), тоді як Гарріс підтримали 47,9% (70,9 мільйона осіб).