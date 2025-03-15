В Україні суттєво похолодає

У неділю, 16 березня, вночі в Україні (крім південних та південно-східних областей) дощ, на півночі та заході країни з мокрим снігом; вдень у південно-західних, центральних та більшості східних областей дощ (в Карпатах мокрий сніг), на решті території без істотних опадів, повідомив Укргідрометцентр.

Вночі в західних та північних областях місцями налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця.

Вітер північно-східний, північний, 5-10 м/с.

Температура вночі у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях від 3° тепла до 2° морозу (на Волині та Рівненщині до 5° морозу), вдень 3-8° тепла; на решті території вночі 4-9° тепла, на крайньому півдні до 12°, вдень 8-13° тепла, на півдні та південному сході країни 15-20°.

У Києві у неділю вночі мокрий сніг, вдень без істотних опадів. Вітер північно-східний, північний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 5-7° тепла.

У понеділок, 17 березня, в Україні невеликий мокрий сніг та дощ (на сході країни помірний дощ); вночі у більшості західних, північних та центральних областях без істотних опадів.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, вдень у західних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура у західних, північних, Вінницькій, Черкаській та Полтавській областях вночі 1-6° морозу, вдень 0-5° тепла; на решті території вночі 2-7° тепла, вдень 6-11° тепла.

У Києві у понеділок вночі без істотних опадів, вдень невеликий мокрий сніг. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-3° морозу, вдень 2-4° тепла.