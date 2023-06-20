Вибір кальянів для домашнього використання: ключові рекомендації

Куріння кальяну – дуже популярний вид дозвілля. Він допомагає розслабитись, зануритись у світ ароматного диму та не турбуватись про поточні справи. Щоб відчути подібне, сьогодні навіть не потрібно кудись йти – придбати все необхідне для куріння можна в інтернет-магазині кальянів, наприклад «Думан» https://duman.com.ua/?lang=ua. Але ж як обрати саме той, який підійде вам? У цьому розберемося у всіх деталях просто зараз.
Перед купівлею: збір інформації
Кальян – це те, що купується один раз і буде використовуватись тривалий час. Тому перед тим, як завітати до магазину, варто визначитись з наступними питаннями:
- Скільки людей користуватиметься кальяном?
- Яка необхідна комплектація?
- Чи потрібні додаткові аксесуари і які саме?
- Який треба розмір? Великі підходять для використання на природі, малі – для дому.
Зверніть увагу: не завжди кальян укомплектовано всім необхідним, інколи знадобиться докуповувати калауд чи чашу. Також потрібні додаткові розхідники, наприклад тютюн, вугілля.
Бренд кальяну: топові виробники та їхні особливості
Брендів кальянів насправді не так багато, адже дійсно якісні виробники та їхня продукція завжди в ціні та на слуху. Сьогодні дуже популярні:
- Totem. Кальяни українського виробництва, які виділяються оригінальністю та гарними технічними характеристиками. Шахта металева, а на ній створено особливий захисний шар, котрий виключає утворення корозії. З’єднання та розбирання прості.
- Kaya. Бренд із Німеччини, який пропонує досить мінімалістичні моделі кальянів. Наявні декілька отворів для шлангів, тому вони можуть використовуватись великими компаніями. Металеві елементи покриті захисним шаром, який попереджає корозію, а силіконові шланги будуть служити роками.
- Sky. Ще один український бренд, який отримав велику популярність серед вітчизняних курців. Використовуються оригінальні дизайнерські рішення, вироби мають чудові експлуатаційні якості, гарантовані легка тяга та чудова передача смаку.
- Palka. Вітчизняний бренд, який порадує незвичайними кальянами. Окремі моделі також мають додатковий дифузор, що покращує охолодження.
- Amy. Один із найвідоміших виробників кальянів німецького походження. Конструкція виробів досконала, адже в ній продумані навіть найдрібніші деталі. Кальяни бренду неважко збирати та розбирати. Моделі Amy відрізняються щільними стінками, герметичністю, чудовою тягою.
Цікаво, що вказані українські бренди відомі та популярні не лише в нашій країні, але й у Європі.
Основні критерії вибору кальяну
Є певні характеристики, які варто враховувати при виборі кальяну:
- матеріал шахти. Можуть бути різні варіанти, однак оптимальним є нержавіюча сталь. Основні причини – стійкість до іржі та відмінний зовнішній вигляд на тривалий час;
- діаметр шахти. Від цього параметру залежить тяга. Чим він більший, тим легше буде йти дим. Оптимальним варіантом вважається 13–15 мм;
- герметичність. Дуже важлива характеристика, адже від неї також залежатиме тяга. Дивіться, чи є місцях з’єднання додаткові гумові або силіконові ущільнювачі;
- матеріал шланга. Він повинен бути еластичним. Вважається ідеальним рішенням силіконовий, адже гумові недовговічні, до того ж мають не дуже приємний запах. Натомість силіконові гнучкі, не вбирають запахів.
Звертайте увагу й на міцність колби. Оскільки вони виготовлені зі скла, це гарантує довговічність використання високоміцних зразків, які стійкі до механічних пошкоджень. Зверніть увагу на ширину дна – його діаметр прямо пропорційний висоті. Лише в такому разі буде досягнута стійкість.