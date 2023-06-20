Вибір кальянів для домашнього використання: ключові рекомендації

Куріння кальяну – дуже популярний вид дозвілля. Він допомагає розслабитись, зануритись у світ ароматного диму та не турбуватись про поточні справи. Щоб відчути подібне, сьогодні навіть не потрібно кудись йти – придбати все необхідне для куріння можна в інтернет-магазині кальянів, наприклад «Думан» https://duman.com.ua/?lang=ua. Але ж як обрати саме той, який підійде вам? У цьому розберемося у всіх деталях просто зараз.

Перед купівлею: збір інформації

Кальян – це те, що купується один раз і буде використовуватись тривалий час. Тому перед тим, як завітати до магазину, варто визначитись з наступними питаннями:

Скільки людей користуватиметься кальяном? Яка необхідна комплектація? Чи потрібні додаткові аксесуари і які саме? Який треба розмір? Великі підходять для використання на природі, малі – для дому.

Зверніть увагу: не завжди кальян укомплектовано всім необхідним, інколи знадобиться докуповувати калауд чи чашу. Також потрібні додаткові розхідники, наприклад тютюн, вугілля.

Бренд кальяну: топові виробники та їхні особливості

Брендів кальянів насправді не так багато, адже дійсно якісні виробники та їхня продукція завжди в ціні та на слуху. Сьогодні дуже популярні:

Totem. Кальяни українського виробництва, які виділяються оригінальністю та гарними технічними характеристиками. Шахта металева, а на ній створено особливий захисний шар, котрий виключає утворення корозії. З’єднання та розбирання прості. Kaya. Бренд із Німеччини, який пропонує досить мінімалістичні моделі кальянів. Наявні декілька отворів для шлангів, тому вони можуть використовуватись великими компаніями. Металеві елементи покриті захисним шаром, який попереджає корозію, а силіконові шланги будуть служити роками. Sky. Ще один український бренд, який отримав велику популярність серед вітчизняних курців. Використовуються оригінальні дизайнерські рішення, вироби мають чудові експлуатаційні якості, гарантовані легка тяга та чудова передача смаку. Palka. Вітчизняний бренд, який порадує незвичайними кальянами. Окремі моделі також мають додатковий дифузор, що покращує охолодження. Amy. Один із найвідоміших виробників кальянів німецького походження. Конструкція виробів досконала, адже в ній продумані навіть найдрібніші деталі. Кальяни бренду неважко збирати та розбирати. Моделі Amy відрізняються щільними стінками, герметичністю, чудовою тягою.

Цікаво, що вказані українські бренди відомі та популярні не лише в нашій країні, але й у Європі.

Основні критерії вибору кальяну

Є певні характеристики, які варто враховувати при виборі кальяну:

матеріал шахти. Можуть бути різні варіанти, однак оптимальним є нержавіюча сталь. Основні причини – стійкість до іржі та відмінний зовнішній вигляд на тривалий час;

діаметр шахти. Від цього параметру залежить тяга. Чим він більший, тим легше буде йти дим. Оптимальним варіантом вважається 13–15 мм;

герметичність. Дуже важлива характеристика, адже від неї також залежатиме тяга. Дивіться, чи є місцях з’єднання додаткові гумові або силіконові ущільнювачі;

матеріал шланга. Він повинен бути еластичним. Вважається ідеальним рішенням силіконовий, адже гумові недовговічні, до того ж мають не дуже приємний запах. Натомість силіконові гнучкі, не вбирають запахів.

Звертайте увагу й на міцність колби. Оскільки вони виготовлені зі скла, це гарантує довговічність використання високоміцних зразків, які стійкі до механічних пошкоджень. Зверніть увагу на ширину дна – його діаметр прямо пропорційний висоті. Лише в такому разі буде досягнута стійкість.