Вучич розпустив парламент Сербії та призначив позачергові вибори

Президент Сербії Александар Вучич оголосив про розпуск парламенту в середу, 1 листопада.

Про це повідомляє Reuters.

Вучич призначив 17 грудня датою дострокового голосування в парламенті та місцевих виборів у низці муніципалітетів, зокрема й у Белграді.

Наприкінці жовтня сербський уряд направив президенту формальну пропозицію про розпуск Народної Скупщини та проведення позачергових виборів до законодавчого органу влади. Згідно з графіком, вони мали б відбутися у 2026 році.

У травні в Сербії спалахнули масштабні антиурядові протести після двох масових стрілянин, унаслідок яких загинули 17 осіб, зокрема вісім дітей. Після цього Вучич анонсував масштабні поправки до законодавства, щоб посилити контроль за носінням стрілецької зброї, а сербів зобов’язали здати всю незареєстровану зброю.