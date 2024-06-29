Втрати Росії у війні перевищили 541 тисячу військових

Росія за час повномасштабного вторгнення в Україну втратила близько 541 560 своїх військових, зокрема 1070 – за останню добу – такі дані станом на ранок 29 червня наводить український Генштаб.
Щодо втрат у російській техніці, то в українському командуванні заявили про такі:
- танки ‒ 8073 (+7 – за останню добу)
- бойові броньовані машини ‒ 15505 (+25)
- артилерійські системи – 14480 (+57)
- РСЗВ – 1109
- засоби ППО ‒ 871
- літаки – 360
- гелікоптери – 326
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11538 (+29)
- крилаті ракети ‒ 2331 (+2)
- кораблі /катери ‒ 28
- підводні човни – 1
- автомобільна техніка й автоцистерни – 19568 (+54)
- спеціальна техніка ‒ 2436 (+5).