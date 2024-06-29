Втрати Росії у війні перевищили 541 тисячу військових

Росія за час повномасштабного вторгнення в Україну втратила близько 541 560 своїх військових, зокрема 1070 – за останню добу – такі дані станом на ранок 29 червня наводить український Генштаб.

Щодо втрат у російській техніці, то в українському командуванні заявили про такі: