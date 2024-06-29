Політика

Втрати Росії у війні перевищили 541 тисячу військових
29 Червня 2024 09:27
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втрати ворога
Ілюстративне фото / Фото із соцмереж

Росія за час повномасштабного вторгнення в Україну втратила близько 541 560 своїх військових, зокрема 1070 – за останню добу – такі дані станом на ранок 29 червня наводить український Генштаб.

Щодо втрат у російській техніці, то в українському командуванні заявили про такі:

  • танки ‒ 8073 (+7 – за останню добу)
  • бойові броньовані машини ‒ 15505 (+25)
  • артилерійські системи – 14480 (+57)
  • РСЗВ – 1109
  • засоби ППО ‒ 871
  • літаки – 360
  • гелікоптери – 326
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11538 (+29)
  • крилаті ракети ‒ 2331 (+2)
  • кораблі /катери ‒ 28
  • підводні човни – 1
  • автомобільна техніка й автоцистерни – 19568 (+54)
  • спеціальна техніка ‒ 2436 (+5).

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