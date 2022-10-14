Втрати росіян з початку війни перевищили 64 тисячі особового складу – Генштаб

Генштаб ЗСУ оновив дані щодо загальних бойових втрат противника з 24.02 по 14.10. Орієнтовно вони склали:
- особового складу ‒ близько 64300 (+500) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 2521 (+10) од,
- бойових броньованих машин ‒ 5172 (+5) од,
- артилерійських систем – 1566 (+10) од,
- РСЗВ – 362 (+5) од,
- засоби ППО ‒ 186 (+3) од,
- літаків – 268 (+0) од,
- гелікоптерів – 240 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1199 (+17),
- крилаті ракети ‒ 316 (+0),
- кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3944 (+9) од,
- спеціальна техніка ‒ 142 (+2).
Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Бахмутському напрямках.
Поділитися: