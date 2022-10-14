Політика

Втрати росіян з початку війни перевищили 64 тисячі особового складу – Генштаб Генштаб ЗСУ оновив дані щодо загальних бойових втрат противника з 24.02 по 14.10. Орієнтовно вони склали: особового складу ‒ близько 64300 (+500) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2521 (+10) од,

бойових броньованих машин ‒ 5172 (+5) од,

артилерійських систем – 1566 (+10) од,

РСЗВ – 362 (+5) од,

засоби ППО ‒ 186 (+3) од,

літаків – 268 (+0) од,

гелікоптерів – 240 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1199 (+17),

крилаті ракети ‒ 316 (+0),

кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3944 (+9) од,

спеціальна техніка ‒ 142 (+2). Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Бахмутському напрямках. Поділитися:



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