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Втрати росіян в Україні досягли приголомшливих 188 тис, – американська розвідка

21 Січня 2023 15:51
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сша

За даними розвідки Сполучених Штатів, втрати Росія в Україні досягли вражаючої 188 000 осіб.

Американці також підрахували, що сили вторгнення Володимира Путіна бачили 2000 їхніх танків, знищених або захоплених героїчними українцями за 331 день війни, повідомляє видання The Sun.

Величезну нову цифру загиблих і поранених у боях повідомили союзникам на вчорашньому саміті Заходу, щоб залучити підтримку України , який проходив на авіабазі Рамштайн у південній Німеччині.

Це значне збільшення порівняно з публічно оціненими 100 000 російських солдатів, які були вбиті, поранені або дезертирували після вторгнення в лютому минулого року, про що міністр оборони Великобританії Бен Уоллес окреслив наприкінці минулого року.

Відповідаючи на запитання про втрати росіян, він сказав, що кількість жертв зараз «значно перевищує 100 000».

Джерела в обороні підтвердили The Sun цю вражаючу оцінку.

Вчора міністри та військові начальники приблизно з 50 країн взяли участь у переговорах, скликаних міністром оборони США Ллойдом Остіном у Рамштайні – головній авіабазі США в Європі.

Виступаючи там, генерал Міллі додав: «Вони зазнали величезної кількості втрат серед своїх військових, включаючи військових і групу найманців Вагнера.


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