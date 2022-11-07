Втрати рашистів в Україні перевищили 76 тис. особового складу

Генеральний штаб ЗСУ оновив дані щодо загальних бойових втрат противника з 24.02 по 07.11.
“Ще 530 російських окупантів ліквідовано в Україні – найбільших втрат ворог зазнав на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках”, – йдеться у зведенні.
За повідомленням ГШ орієнтовно втрати окупантів склали:
- особового складу ‒ близько 76460 (+530) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 2771 (+6) од,
- бойових броньованих машин ‒ 5630 (+19) од,
- артилерійських систем – 1782 (+1) од,
- РСЗВ – 391 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 202 (+0) од,
- літаків – 277 (+0) од,
- гелікоптерів – 260 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1472 (+7),
- крилаті ракети ‒ 399 (+0),
- кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4199 (+8) од,
- спеціальна техніка ‒ 157 (+2).
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