Політика

Втрати рашистів в Україні перевищили 76 тис. особового складу Генеральний штаб ЗСУ оновив дані щодо загальних бойових втрат противника з 24.02 по 07.11. “Ще 530 російських окупантів ліквідовано в Україні – найбільших втрат ворог зазнав на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках”, – йдеться у зведенні. За повідомленням ГШ орієнтовно втрати окупантів склали: особового складу ‒ близько 76460 (+530) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2771 (+6) од,

бойових броньованих машин ‒ 5630 (+19) од,

артилерійських систем – 1782 (+1) од,

РСЗВ – 391 (+0) од,

засоби ППО ‒ 202 (+0) од,

літаків – 277 (+0) од,

гелікоптерів – 260 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1472 (+7),

крилаті ракети ‒ 399 (+0),

кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4199 (+8) од,

спеціальна техніка ‒ 157 (+2). Поділитися:



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