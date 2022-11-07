Політика

Втрати рашистів в Україні перевищили 76 тис. особового складу

7 Листопада 2022 09:19
37
війна

Генеральний штаб ЗСУ оновив дані щодо загальних бойових втрат противника з 24.02 по 07.11.

“Ще 530 російських окупантів ліквідовано в Україні – найбільших втрат ворог зазнав на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках”, – йдеться у зведенні.

За повідомленням ГШ орієнтовно втрати окупантів склали:

  • особового складу ‒ близько 76460 (+530) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 2771 (+6) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 5630 (+19) од,
  • артилерійських систем – 1782 (+1) од,
  • РСЗВ – 391 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 202 (+0) од,
  • літаків – 277 (+0) од,
  • гелікоптерів – 260 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1472 (+7),
  • крилаті ракети ‒ 399 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4199 (+8) од,
  • спеціальна техніка ‒ 157 (+2).

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

ТОП-новини
7 Листопада 2022 10:39
18

ЗСУ збили штурмовик на Херсонщині

7 Листопада 2022 10:58
0

Рідні мобілізованих росіян розповіли про в’язницю на Донеччині, де тримають тих, хто відмовився воювати
7 Листопада 2022 10:28
15

Окупанти перекрили переправу через Дніпро у Херсонській області для цивільного транспорту
7 Листопада 2022 10:08
36

Бойовик угрупування “Призрак” переховувався в Одесі
7 Листопада 2022 09:19
37

Втрати рашистів в Україні перевищили 76 тис. особового складу

Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Китай и США-ЕС-Украина: много стран — один путь

Александр КИРШ

Большая несвоевременная глупость

Юрій БУТУСОВ

Одна з найкращих диверсійних операцій ГУР МО під час війни

Александр КИРШ

Цивилизация: проверка на вшивость 

Александр КИРШ

Китай теряет редчайшую возможность очень существенно увеличить свою территорию

Віталій ПОРТНИКОВ

Мощи князя Потемкина

усі думки