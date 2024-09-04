Всі завдання Курської операції реалізовуються, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського про ситуацію на фронті і наступ українських військ у Курській області.

Про це президент повідомив у вечірньому зверненні.

“Була сьогодні доповідь Головкома Сирського. Як і щодня – по кожній частині фронту, предметно щодо Покровська, Торецька, Курахівського напрямку. Окремо – операція в Курській області”, – повідомив президент.

Як зазначив Зеленський, дуже важливо, що абсолютно всі визначені завдання нашої Курської операції реалізовуються.

“Дякую за це кожному солдату, кожному сержанту, кожному офіцеру, які залучені. І станом на зараз ця наша операція продовжує бути найбільшим поповненням обмінного фонду”, – додав Зеленський.