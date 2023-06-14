Все, що потрібно знати про міжнародну логістику

Міжнародна торгівля стала невід’ємною частиною сучасного бізнесу. Китай, з його величезними виробничими потужностями і конкурентоспроможними цінами, є однією з провідних країн-експортерів. Проте, доставка з китаю може стати викликом для підприємців, які не мають досвіду отримання товару з-за кордону. Тож розглянемо основи міжнародної логістики та надамо вам корисні поради.

Вибір виду транспорту

Першим кроком у міжнародній логістиці є вибір правильного виду транспорту. Залежно від розміру, ваги та терміну доставки вашого вантажу, ви можете вибрати морську або повітряну доставку.

Морська доставка : Якщо у вас немає термінових обмежень і ваш вантаж великий за обсягом, морська доставка буде оптимальним вибором. Вона зазвичай триває довше, але є найбільш економічним варіантом для великих вантажівок.

: Якщо у вас немає термінових обмежень і ваш вантаж великий за обсягом, морська доставка буде оптимальним вибором. Вона зазвичай триває довше, але є найбільш економічним варіантом для великих вантажівок. Повітряна доставка: Якщо вам потрібна швидка доставка, повітряний транспорт є найкращим варіантом. Це дозволяє вам отримати товари швидко, але вартість може бути вищою.

Митні формальності та документація

Митні формальності та документація є невід’ємною частиною логістики. Перед замовленням вантажу з Китаю, вам потрібно знати про правила, дозволи та документи, необхідні для митного оформлення. Залежно від країни призначення, можуть знадобитися комерційний інвойс, декларація, сертифікати якості та інші документи.

Типи контейнерів для вантажу

Існує різноманітність типів контейнерів, призначених для товарів і вимог перевезень. Найпоширеніші контейнери включають:

Стандартні контейнери (20 футів, 40 футів)

Рефрижераторні контейнери для перевезення заморожених або швидкопсувних товарів

Платформи для великогабаритних вантажів

Високі контейнери, тощо.

Розмір 20 футового контейнеру

Розміри Довжина Ширина Висота Зовнішні 20′ = 6096 мм 7′ 9.25″ = 2370 мм 8′ 6″ = 2591 мм Внутрішні 19′ 5.75″ = 5935 мм 7′ 8″ = 2335 мм 7′ 9.75″ = 2383 мм Двері — 7′ 8″ = 2335 мм 7′ 6.25″ = 2292 мм

Розмір 40 футового контейнеру

Розміри Довжина Ширина Висота Зовнішні 40′ = 12192 мм 8′ = 2438 мм 9′ 6″ = 2895 мм Внутрішні 39′ 5.25″ = 12022 мм 7′ 5.625″ = 2352 мм 7′ 10.25″ = 2395 мм Двері — 7′ 8.25″ = 2343 мм 7′ 5.75″ = 2280 мм

Відстеження вантажу

Більшість логістичних компаній надають можливість відстежувати вантаж в режимі реального часу за допомогою онлайн-інструментів. Це дозволить вам бути в курсі стану доставки і вчасно реагувати на можливі затримки або проблеми.

Міжнародна доставка з Китаю або Європи може бути успішною, якщо ви дотримуєтесь правильних стратегій міжнародної логістики. Вибір правильного виду транспорту, надійних перевізників, дотримання митних правил і документації, правильна упаковка та страхування вантажу – все це головні складові успішної доставки. Будьте осторонь і перевіряйте всі деталі, щоб зробити вашу доставку ефективною та безпечною.