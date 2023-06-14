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Все, що потрібно знати про міжнародну логістику

14 Червня 2023 21:27
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Міжнародна торгівля стала невід’ємною частиною сучасного бізнесу. Китай, з його величезними виробничими потужностями і конкурентоспроможними цінами, є однією з провідних країн-експортерів. Проте, доставка з китаю може стати викликом для підприємців, які не мають досвіду отримання товару з-за кордону. Тож розглянемо основи міжнародної логістики та надамо вам корисні поради.

Вибір виду транспорту

Першим кроком у міжнародній логістиці є вибір правильного виду транспорту. Залежно від розміру, ваги та терміну доставки вашого вантажу, ви можете вибрати морську або повітряну доставку.

  • Морська доставка: Якщо у вас немає термінових обмежень і ваш вантаж великий за обсягом, морська доставка буде оптимальним вибором. Вона зазвичай триває довше, але є найбільш економічним варіантом для великих вантажівок.
  • Повітряна доставка: Якщо вам потрібна швидка доставка, повітряний транспорт є найкращим варіантом. Це дозволяє вам отримати товари швидко, але вартість може бути вищою.

Митні формальності та документація

Митні формальності та документація є невід’ємною частиною логістики. Перед замовленням вантажу з Китаю, вам потрібно знати про правила, дозволи та документи, необхідні для митного оформлення. Залежно від країни призначення, можуть знадобитися комерційний інвойс, декларація, сертифікати якості та інші документи.

Типи контейнерів для вантажу

Існує різноманітність типів контейнерів, призначених для товарів і вимог перевезень. Найпоширеніші контейнери включають:

  • Стандартні контейнери (20 футів, 40 футів)
  • Рефрижераторні контейнери для перевезення заморожених або швидкопсувних товарів
  • Платформи для великогабаритних вантажів
  • Високі контейнери, тощо.

Розмір 20 футового контейнеру

РозміриДовжинаШиринаВисота
Зовнішні20′ = 6096 мм7′ 9.25″ = 2370 мм8′ 6″ = 2591 мм
Внутрішні19′ 5.75″ = 5935 мм7′ 8″ = 2335 мм7′ 9.75″ = 2383 мм
Двері7′ 8″ = 2335 мм7′ 6.25″ = 2292 мм

Розмір 40 футового контейнеру

РозміриДовжинаШиринаВисота
Зовнішні40′ = 12192 мм8′ = 2438 мм9′ 6″ = 2895 мм
Внутрішні39′ 5.25″ = 12022 мм7′ 5.625″ = 2352 мм7′ 10.25″ = 2395 мм
Двері7′ 8.25″ = 2343 мм7′ 5.75″ = 2280 мм

Відстеження вантажу

Більшість логістичних компаній надають можливість відстежувати вантаж в режимі реального часу за допомогою онлайн-інструментів. Це дозволить вам бути в курсі стану доставки і вчасно реагувати на можливі затримки або проблеми.

Міжнародна доставка з Китаю або Європи може бути успішною, якщо ви дотримуєтесь правильних стратегій міжнародної логістики. Вибір правильного виду транспорту, надійних перевізників, дотримання митних правил і документації, правильна упаковка та страхування вантажу – все це головні складові успішної доставки. Будьте осторонь і перевіряйте всі деталі, щоб зробити вашу доставку ефективною та безпечною.


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