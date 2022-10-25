Врятований з Куп’янська пес житиме у Андреа Бочеллі в Італії

Поранений пес Джек, який пережив окупацію Куп’янська, відтепер живе у родині співака Андреа Бочеллі в Італії.

Про історію Джека повідомив у Facebook депутат Київради Олесь Маляревич 24 жовтня, пише Суспільне.

“Джек жив в місті Куп‘янськ, опинився в окупації, майже втратив слух внаслідок вибухів, мав невелике осколкове поранення на спині”, — написав Маляревич.

За його словами, Джека знайшли на другий день після звільнення Куп’янська від російських окупантів.

“Я розповів про Джека своєму американському другу Амеду та брату. Через декілька днів відбулась доленосна зустріч Джека з Амедом, де він одразу запропонував знайти Джеку новий безпечний дім, і знайшов”, — написав Маляревич.

З Куп’янська собаку забрали до Києва, там йому зробили операцію, розповів депутат: “Видалили зі старої рани на спині осколок, протягом п‘яти днів робили все можливе, щоб максимально поправити здоров’я Джека”.

Після цього собаку відвезли до Італії, де його прийняв співак Андреа Бочеллі, написав Маляревич.