Вранці ворог скинув на Куп’янськ ФАБи

Сьогодні вранці рашисти ФАБами обстріляли Куп’янськ. Про це повідомив начальник ГУНП в Харківській області Володимир Тимошко.

За його словами, на місці влучання утворилася величезна вирва. “Пошкоджені лінія електропередач, дев’ятиповерхівка, щонайменше 10 будинків”, – написав він у соцмережі.

На місці подій працювали слідчі, криміналісти, вибухотехніки. Зібрані речові докази направлені на експертне дослідження.

Руйнування у Куп’янську / Фото з Facebook В. Тимошко

Пізніше він прокоментував фото руйнувань: “Дві ФАБ 500 в житловому масиві Куп’янську. Чудо, що ніхто не постраждав (за даними на теперішній час). Визволителі бл… визволяють нас від ЖИТТЯ”.