Кримінал

Вранці ворог атакував Куп’янськ, є поранені

16 Січня 2023 08:58
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хова

Сьогодні вранці ворог вкотре обстріляв місто Куп’янськ. Пошкоджено приватне домоволодіння та багатоквартирний будинок. За інформацією Обласного центру екстреної медичної допомоги, поранення отримали двоє людей: 41-річний чоловік та 65 -річна жінка. Чоловіка госпіталізовано в середньому стані. Жінці допомогу надали на місці. На місці працюють екстрені служби.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, протягом минулої доби російські окупанти з артилерії, мінометів та танків обстрілювали прикордонні населені пункти Куп’янського, Чугуївського та Харківського районів. Зокрема, під ворожим вогнем були Вовчанськ, Стариця, Огірцеве, Дворічна, Стрілеча та інші.

“У Вовчанську внаслідок ворожих обстрілів пошкоджений заклад освіти, сталася пожежа. Також постраждали приватні житлові будинки та господарчі споруди”, – написав він у Telegram.


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