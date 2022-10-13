Вранці атаковані об’єкти критичної інфраструктури Київської області

Російські війська вдарили вранці в четвер дронами-камікадзе по населеному пункту в Київській області, повідомила місцева влада.

“Київщина! Удари по одній із громад області. Попередньо – атака дронів-камікадзе. Рятувальники вже працюють. Залишайтеся в укриттях до закінчення тривоги. Не фіксуйте місце влучення і не викладайте фото та відео в мережі”, – повідомив голова обласної адміністрації Олексій Кулеба.

Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що дрони-камікадзе атакували об’єкти критичної інфраструктури Київської області.

Минулої ночі також повідомлялося про обстріл Миколаєва. За даними місцевої влади, один із снарядів потрапив до п’ятиповерхового житлового будинку.