ВПС Росії насилу забезпечують підтримку своїх сухопутних військ

30 січня 2024 року український Генштаб повідомив, що у східній частині Луганська було збито російський бойовий літак Су-34. Загальна кількість оцінених втрат російських літаків тактичної авіації з лютого 2022 року становить 82.

Про це йдеться у щоденному зведенні розвідки Великої Британії.

“Існує реальна можливість того, що формування тактичної авіації ВПС Росії насилу забезпечують послідовну підтримку російських сухопутних військ”, – вважають аналітики.

У звіті також зазначено, що застосування планеруючих бомб на грубих системах озброєння, найімовірніше, свідчить про прагнення уникнути ризику, даючи змогу літакам залишатися ще далі від загроз і військ, які вони підтримують.

“Загалом це свідчить про успіхи українських підрозділів ППО і підкреслює нездатність російських ВПС домогтися переваги в повітрі”, – робить висновок розвідка Великої Британії.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 03 February 2024.



