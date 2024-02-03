Політика

ВПС Росії насилу забезпечують підтримку своїх сухопутних військ

3 Лютого 2024 20:14
читать на русском →
Британська розвідка
Авіабомба FAB-500 з комплектом планування та наведення / Фото з відкритих джерел

30 січня 2024 року український Генштаб повідомив, що у східній частині Луганська було збито російський бойовий літак Су-34. Загальна кількість оцінених втрат російських літаків тактичної авіації з лютого 2022 року становить 82.

Про це йдеться у щоденному зведенні розвідки Великої Британії.

“Існує реальна можливість того, що формування тактичної авіації ВПС Росії насилу забезпечують послідовну підтримку російських сухопутних військ”, – вважають аналітики.

У звіті також зазначено, що застосування планеруючих бомб на грубих системах озброєння, найімовірніше, свідчить про прагнення уникнути ризику, даючи змогу літакам залишатися ще далі від загроз і військ, які вони підтримують.

“Загалом це свідчить про успіхи українських підрозділів ППО і підкреслює нездатність російських ВПС домогтися переваги в повітрі”, – робить висновок розвідка Великої Британії.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
3 Лютого 2024 19:13

Протягом доби відбулось 45 бойових зіткнень, кожне друге – на Авдіївському напрямку
3 Лютого 2024 20:51

З портів Великої Одеси експортовано понад 20 млн тонн вантажів – Кубраков
3 Лютого 2024 18:45

Сили ППО знищили над Дніпропетровщиною ракету Х-59
3 Лютого 2024 16:56

Зеленський вручив нагороди за потоплення “Іванівця”
3 Лютого 2024 16:33

Сирський заявив про напружену обстановку на Куп’янському напрямку
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

“Скажите там наверху, пусть нас, пенсионеров, наши возьмут в плен”
Віктор КОЗОРІЗ

На захист Володимира Короленка
Ігор ЧЕРНЯК

Десь в глибині порожнечі чуються звуки розпилу бюджетних коштів
Сергій ПРИТУЛА

Більше віри, друзі!
Віталій ПОРТНИКОВ

Правда перестане бути правдою, якщо її каже “погана” людина?
Ігор ЧЕРНЯК

За закон про цифровізацію в ЗСУ – окремий респект
усі думки