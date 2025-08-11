        Суспільство

        Воїни ССО знищили окупантів під час форсування водойми на Сумщині

        Федір Олексієв
        11 Серпня 2025 14:42
        читать на русском →

        На Сумщині оператори дронів Сил спеціальних операцій UA_REG TEAM знищили російський човен із військовими.

        Як повідомив волонтер і блогер Сергій Стерненко, який оприлюднив відео з ураженням, російські військові намагалися форсувати водойму та висадитися на протилежному березі, щоб наблизитися до українських позицій.

        Бійці ССО виявили групу противника та знищили її за допомогою FPV-дронів.

        Слід зазначити, що ворог не полишає спроб просунутися на території Сумської області. Однак завдяки активним діям Сил оборони вдається стримувати противника та відбивати окуповані території.


