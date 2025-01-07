Воїни ССО знищили групу військових КНДР на Курщині (фото)

На Курщині Оператори 8-го полку Сил спеціальних операцій ЗСУ знищили 13 військовослужбовців Північної Кореї.

Про це повідомляє Командування Сил спеціальних операцій.

“Під час виконання спеціальних дій воїни ССО “задвохсотили” п’ять бійців КНДР у стрілецькому бою та ще вісьмох за допомогою дронів”, – йдеться у повідомленні.

Після бою українські захисники провели огляд тіл військових КНДР та їхніх особистих документів. У одного з них був автомат з каліматорним прицілом, китайсько-російська радіостанція “Азарт” та детектор дронів, а також посвідчення, яке відрізняється від звичайного військового квитка. Знайдені речі можуть свідчити про його приналежність до офіцерського складу, стверджують у ССО.

Серед іншого північнокорейський військовий мав при собі лист звернення до партії.