Кримінал

Восьмий рік розглядається справа Нелі Штепи. Чергове засідання відбудеться 5 вересня

20 Серпня 2023 20:16
читать на русском →
штепа

Суд призначив засідання у справі колишньої міської голови Слов’янська Нелі Штепи на п’яте вересня в Київському районному суді Полтави.

Про пише Суспільному з посиланням на речника Харківської обласної прокуратури Дмитра Чубенка.

Речник облпрокуратури зазначив, що Верховний суд відмовив у клопотанні щодо передачі справи Штепи в Орджонікідзевський районний суд Харкова з суду в Полтаві.

“12 липня в Київському районному суді Полтави у судовому засіданні оголошено перерву у звʼязку з неявкою обвинуваченої через хворобу”, — розповів Дмитро Чубенко.

Суди восьмий рік розглядають справу проти Нелі Штепи. Колишню Слов’янську міську голову звинувачують у створенні терористичної організації та посяганні на територіальну цілісність України. За версією слідства, вона сприяла захопленню міста підтримуваними Росією бойовиками. Слов’янськ був захоплений з квітня по липень 2014 року.

Штепу затримали у липні 2014 року під час звільнення Слов’янська від бойовиків. Її взяли під варту. У СІЗО вона провела три роки, потім рік — під домашнім арештом із електронним браслетом. У січні 2018 році сплив термін цього запобіжного заходу.

У липні 2021 року Штепі обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.

У лютому 2021 року Нелю Штепу допитали в суді. Вона заявила, що не визнає провини у посяганні на територіальну цілісність та створенні терористичної організації у 2014 році. У суді Штепа пояснювала, що під час окупації міста “кликала” Путіна та російські війська під загрозою терористів, бо знаходилась у них в полоні.

Штепа подала заяву до Європейського суду з прав людини. В заяві вона позивалася проти України. 24 жовтня 2019 року ЄСПЛ постановив, що Україна має виплатити Штепі 2600 євро моральної компенсації та 1000 євро компенсації судових витрат.


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
20 Серпня 2023 19:17

Данія передасть Україні 19 винищувачів F-16
20 Серпня 2023 19:31

Зеленський: “Готові обміняти Бєлгород на наше членство в НАТО”
20 Серпня 2023 18:46

Резніков анонсував нове засідання у форматі “Рамштайн”
20 Серпня 2023 17:22

Стали відомі подробиці обстрілу окупантами центра Куп’янська
20 Серпня 2023 17:16

Київ жорстко відреагував на факти висилки українців з Ізраїлю
Останні новини
усі новини

Думки

Олексій АРЕСТОВИЧ

Как мы убиваем своих
Александр КИРШ

“Американцы нам ничего не должны!” А я говорю — должны!
Юрій БУТУСОВ

Ціна безладу – десятки тисяч життів…
Александр КИРШ

G20 в сентябре: без Украины, но с РФ, или НАТО — в обмен на территории
Александр КИРШ

Если бы Украина и Польша в своё время нашли взаимопонимание, европейская история была бы совсем другой
Віталій ЧЕПИНОГА

Київ. Війна. Літо 2023-го
усі думки