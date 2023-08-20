Восьмий рік розглядається справа Нелі Штепи. Чергове засідання відбудеться 5 вересня

Суд призначив засідання у справі колишньої міської голови Слов’янська Нелі Штепи на п’яте вересня в Київському районному суді Полтави.

Про пише Суспільному з посиланням на речника Харківської обласної прокуратури Дмитра Чубенка.

Речник облпрокуратури зазначив, що Верховний суд відмовив у клопотанні щодо передачі справи Штепи в Орджонікідзевський районний суд Харкова з суду в Полтаві.

“12 липня в Київському районному суді Полтави у судовому засіданні оголошено перерву у звʼязку з неявкою обвинуваченої через хворобу”, — розповів Дмитро Чубенко.

Суди восьмий рік розглядають справу проти Нелі Штепи. Колишню Слов’янську міську голову звинувачують у створенні терористичної організації та посяганні на територіальну цілісність України. За версією слідства, вона сприяла захопленню міста підтримуваними Росією бойовиками. Слов’янськ був захоплений з квітня по липень 2014 року.

Штепу затримали у липні 2014 року під час звільнення Слов’янська від бойовиків. Її взяли під варту. У СІЗО вона провела три роки, потім рік — під домашнім арештом із електронним браслетом. У січні 2018 році сплив термін цього запобіжного заходу.

У липні 2021 року Штепі обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.

У лютому 2021 року Нелю Штепу допитали в суді. Вона заявила, що не визнає провини у посяганні на територіальну цілісність та створенні терористичної організації у 2014 році. У суді Штепа пояснювала, що під час окупації міста “кликала” Путіна та російські війська під загрозою терористів, бо знаходилась у них в полоні.

Штепа подала заяву до Європейського суду з прав людини. В заяві вона позивалася проти України. 24 жовтня 2019 року ЄСПЛ постановив, що Україна має виплатити Штепі 2600 євро моральної компенсації та 1000 євро компенсації судових витрат.