Ворожі FPV-дрони на оптоволокні бʼють по Салтівці у Харкові

Сьогодні близько 12:00 російські військові завдали удару по Салтівському району Харкова. Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, ворожий FPV-дрон на оптоволокні влучив у багатоповерховий житловий будинок.

У прокуратурі уточнили, що йдеться про 23-дюймовий FPV-дрон на оптоволокні.

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Інформація про постраждалих станом на цей час не надходила.

За процесуального керівництва Салтівської окружної прокуратури Харкова розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Прокурори разом зі слідчими поліції документують воєнний злочин, вчинений російськими військовими.