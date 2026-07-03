Ворожі FPV-дрони на оптоволокні бʼють по Салтівці у Харкові

Сьогодні близько 12:00 російські військові завдали удару по Салтівському району Харкова. Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.
За даними слідства, ворожий FPV-дрон на оптоволокні влучив у багатоповерховий житловий будинок.
У прокуратурі уточнили, що йдеться про 23-дюймовий FPV-дрон на оптоволокні.
Інформація про постраждалих станом на цей час не надходила.
За процесуального керівництва Салтівської окружної прокуратури Харкова розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.
Прокурори разом зі слідчими поліції документують воєнний злочин, вчинений російськими військовими.