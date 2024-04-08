Суспільство

Ворожі дрони пошкодили АЗС та логістично-транспортний об’єкт на Одещині

8 Квітня 2024 07:30
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одеса, дрони
Іранський Шахед / Getty Images

Внаслідок атаки дронів в Одеській області були пошкоджені логістично-транспортний об’єкт та АЗС.

Про це повідомляють Сили оборони півдня.

“На жаль, є влучання в Одеському районі. Пошкоджено логістично-транспортний об’єкт. Наслідки уточнюються.

Падінням уламків збитого дрону там також пошкоджено АЗС. Люди не постраждали”.

Військові уточнили, що вночі російські терористичні війська вкотре спрямували декілька хвиль ударних БпЛА типу “Shahed-131/136” по південних регіонах.

Під прицілом ворога була критична інфраструктура.

“Напружена бойова робота Сил протиповітряної оборони тривала близько 3 годин”, – зазначають Сили оборони півдня.

І додають, що в їхній операційній зоні вдалось результативно відпрацювати по 7 баражуючих снарядах: 4 збили на Одещині, 2 – на Миколаївщині, 1 – на Кіровоградщині.


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