Ворожа атака Куп’янська: кількість загиблих збільшилася до шести

Кількість загиблих унаслідок російського авіаудару по Куп’янську Харківської області у вівторок, 19 вересня, зросла до шести осіб.

Про це повідомив начальник слідчого управління поліції Харківської області Сергій Болвінов.

“Загиблих продовжуємо діставати з річки та зі знищених автівок”

“Станом на зараз шестеро цивільних загинули в Куп’янську. Дві жінки та чотири чоловіки. Це та кількість жертв, яку вдалося підрахувати на цей момент. Ворог обстріляв автомобіль волонтерів, що здійснювали евакуацію мирного населення. Загиблих продовжуємо діставати з річки поблизу та зі знищених автівок”, – розповів Болвінов.

Начальник слідчого управління уточнив, що авіаудару було завдано в середині дня, близько 13 години.

“Наші слідчі, криміналісти та вибухотехніки працюють на місці події, триває огляд. І, на жаль, знаходимо ще тіла. Тому кількість жертв оновлюватиметься”, – додав Болвінов.

У МВС розповіли, що працівники слідчо-оперативної групи провели огляд місця події, вилучили уламки попередньо від КАБ-500.

“Пошкоджені автомобілі, в яких загинули дві жінки та чотири чоловіка. 19 вересня близько 13:00 ворог вдарив керованою авіабомбою по місту Куп’янськ. Зруйновано міст через річку Оскіл”, – уточнили у МВС України.