Суспільство

Ворог здійснив атаку на Кривий Ріг: пошкоджено готель, багатоповерхівки, є постраждалі
4 Вересня 2024 08:56
кривий ріг, обстріл
Ілюстративне фото / Вікіпедія

4 вересня окупанти вдарили по Кривому Рогу на Дніпропетровщині та влучили в об′єкт цивільної інфраструктури у центрі, п′ятеро людей постраждали.

Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул у Telegram, голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram.

“Ракетне влучення в об’єкт цивільної інфраструктури в центрі міста. Від вибухової хвилі постраждало понад 10 багатоповерхівок. Наразі слава Богу всі живі”.

Сергій Лисак уточнив, що у місті пошкоджено готель, У декількох багатоповерхівках вибиті вікна.

Повідомляється, що у результаті ракетної атаки постраждали пʼятеро людей: жінки 62, 83 і 84 років, 70-річний чоловік, а також 10-річна дівчинка. Дитина у лікарні. Решта оговтуватиметься вдома.

Працюють усі аварійні, медичні та комунальні служби.


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