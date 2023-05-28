Суспільство

Ворог вкотре обстріляв Харківщину: є загиблі і поранені

28 Травня 2023 09:00
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війна, обстріли, Харківщина

Окупанти протягом доби завдавали ударів по прикордонних населених пунктах Чугуївського, Харківського, Куп’янського районів.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, ворог завдав авіаудару в околицях Кислівки. Під артилерійський та мінометний обстріл потрапили Колодязне, Красне Перше, Фихолівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Масютівка, Кислівка, Берестове.  
 
Інтенсивних обстрілів зазнав Вовчанськ та околиці. Пошкоджені житлові будинки, паркани, господарські прибудови, вікна Будинку культури, адмінбудівля селищної ради.
 
Синєгубов розповів, що через російську агресію вкотре страждають цивільні.

Так, у с. Шепувате Куп’янського району унаслідок обстрілу, на жаль, загинула 61-річна жінка, також отримав поранення 60-річний чоловік.
 
Після 19 год внаслідок обстрілу в Дворічній Куп’янського району загинув 60-річний чоловік, який знаходився на подвір’ї будинку.

Внаслідок обстрілу с. Фиголівка отримала поранення жінка 58 років, стан середній.

Унаслідок ворожого обстрілу у с. Циркуни отримала осколкові поранення 79-річна жінка.

Як повідомив очільник області, найгарячішим на сьогодні залишається Куп’янський напрямок: противник провів наступальні операції біля Масютівки, але без успіху.


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