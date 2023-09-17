Суспільство

Ворог сто разів вдарив по Запоріжжю за минулу добу

17 Вересня 2023 10:15
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обстріл, запоріжжя

Ворожа армія за минулу добу вдарила по Запорізькій області 100 разів, під вогнем опинилися 20 населених пунктів.

Про це в Телеграмі повідомляє начальник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

“Під ворожим вогнем 20 населених пунктів Запорізької області – зафіксовано 100 ударів”, – написав він.

Військовослужбовці РФ здійснили 5 РСЗВ-обстрілів Гуляйпільського, Новодарівки, Червоного та Малих Щербаків, 4 БПЛА-атаки по Злізничному, Новодарівці й Малим Щербакам, а також ударили 5 авіаційними снарядами по Оріхову й Преображенці.

Зафіксовано 86 артобстрілів по прифронтових містах та селах, зокрема, по території Гуляйполя, Новоданилівки, Білогір’я, Левадного, Ольгівського, Щербаків, Степового, П’ятихаток, Приморського й Кам’янського.

Надійшло 5 повідомлень про руйнування житлових будинків та господарських споруд. Мирні жителі не постраждали.


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