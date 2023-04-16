Ворог продовжує обстрілювати Харківщину, – ОВА

Минулої доби ворог обстрілював прикордонні та прифронтові населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп’янського районів області.

Зокрема під ворожим вогнем перебували Козача Лопань, Куп’янськ, Вовчанськ, Гатище, Дворічна та інші населені пункти, написав очільник області Олег Синєгубов.

У с. Петропавлівка Куп’янського району ворожим вогнем пошкоджено два приватних будинки, зруйновано автомобіль та трактор. На щастя, обійшлося без постраждалих.

В області триває гуманітарне розмінування. За минулу добу піротехнічні підрозділи ДСНС обстежили 9,5 га території та знешкодили 196 вибухонебезпечних предметів.