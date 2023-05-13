Ворог продовжує обстріл Харківщини: загинув 30-річний чоловік

Минулої доби ворог продовжував обстрілювати населені пункти Ізюмського, Куп’янського, Чугуївського та Харківського районів області.

Про це повідомив очільник області Олег Синєгубов.

З його слів, внаслідок обстрілу с. Чернещина Ізюмського району пошкоджено будівлі ферми та приватний житловий будинок. Загинув 30-річний працівник ферми.

У c. Вільхуватка Куп’янського району внаслідок ворожого обстрілу з міномета пошкоджено житловий будинок та господарчі споруди.

“Поблизу смт Борова Ізюмського району ворог завдав ракетного удару системою С-300. Влучання зафіксовано за межами населеного пункту, сталася лісова пожежа” – написав він.

Також, Синєгубов повідомив, що продовжуються роботи з розмінування. За добу піротехніки ДСНС обстежили більше 7 га території та знешкодили 68 вибухонебезпечних предметів.

“На лінії зіткнення ворог намагався піти в наступ в районі с. Масютівка, але під вогнем наших захисників відступив з втратами” – додав він.