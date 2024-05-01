Суспільство

Ворог продовжує атакувати на семи напрямках, зафіксовано 100 бойових зіткнень, – Генштаб

1 Травня 2024 19:38
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війна
Протитанкіст 71 окремої єгерської бригади / Фото: Генштаб ЗСУ

Протягом доби зафіксовано 100 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 2 ракетних та 41 авіаційний удар, здійснив 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

  • На Куп’янському напрямку наші воїни відбили 11 атак в районах населених пунктів Іванівка, Кислівка, Котлярівка, Берестове, Копанки Харківської області; Стельмахівка Луганської області.
  • На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 9 атак, здійснених противником в районах населених пунктів Греківка, Невське та Серебрянського лісництва Луганської області; Терни Донецької області.
  • На Бахмутському напрямку відбито 14 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Спірне, Новий Донецької області, де ворог намагався покращити тактичне положення.
  • На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 33 атаки в районах населених пунктів Калинове, Архангельське, Прогрес, Очеретине, Сокіл, Соловйове, Новопокровське, Семенівка, Уманське, Яснобродівка, Нетайлове, Первомайське Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів.
  • На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Водяне та Урожайне Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 17 разів намагався прорвати оборону наших військ.
  • На Оріхівському напрямку ворог за підтримки авіації 2 рази атакував позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області.
  • На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру витіснити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби здійснив 5 безуспішних атак на позиції наших військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 1 пункту управління та по 7 районах зосередження особового складу противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 пункту управління БпЛА та 1 району зосередження особового складу противника.


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