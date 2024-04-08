Ворог прагне зробити Харків непридатним до життя – The Economist

Росія прагне зробити місто “сірою зоною”, непридатною для проживання цивільних осіб повідомляє видання, посилаючись на джерела у Києві. В грудні окупанти посилили бомбардування Харкова, у той же час, коли до газет почала потрапляти інформація про проблеми з американською військовою допомогою.

Про це йдеться у статті The Economist під заголовком “Кремль хоче зробити друге місто України непридатним для життя”.

За інформацією видання, з грудня по Харкову прилетіло більше балістичних ракет, ніж будь-коли з початку війни. Напади безпілотників почастішали: вони літають швидше і вище, а також мають карбонове покриття крил, через яке їх важче збити. Але напад 27 березня на вулицю 23-го Серпня був, мабуть, ключовим моментом, коли вперше керовану бомбу, запущену з літака та здатну подолати десятки кілометрів із руйнівним ефектом, було використано проти Харкова. Атака сталася лише через п’ять днів після того, як ракетний обстріл знищив майже всі енергетичні потужності Харкова

“Військові джерела в Києві стверджували, що Росія вирішила зробити місто “сірою зоною”, непридатною для проживання цивільних осіб”, – пишуть у виданні.

Мер Харкова Ігор Терехов рішуче заперечив цю тезу і запевнив, що Харків не має наміру здаватися. За словами Терехова, гірше було на початку повномасштабної війни, коли з міста, населення якого становило майже 2 мільйони осіб, поїхали всі, крім 300 тисяч.

“Як можна перетворити таке місто на сіру зону? Люди не поїдуть, тому що вони вже поїхали, а потім повернулися. Вони вже достатньо намучилися”, – зазначає мер Харкова.

Терехов визнає, що забезпечити місто електроенергією без електростанцій та працюючих трансформаторів було складним завданням, але запевняє, що з ним вдалося впоратися.

У виданні наголошують, що багато проблем міста можна було б вирішити, якби Захід надав потужні системи протиповітряної оборони або F-16, які могли б відштовхнути винищувачі з новими бомбами. The Economist припускає, що Росія знищила деякі з поставлених із Заходу одиниць ППО Patriot, які Україна використовувала для захисту таких міст, як Харків.